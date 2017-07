Voici ce week-end quelques petites pépites indés à découvrir par ces belles journées d'été.

Dig or die (accès anticipé) – PC

S’inscrivant dans la veine d’un Terraria ou d’un Minecraft, Dig or Die est une petite production française qui a attiré notre attention. Le joueur incarne un représentant de la société CRAFT & Co. Après un crash de votre vaisseau, il vous faudra faire usage de votre expertise pour récupérer des ressources, survivre aux créatures hostiles et aux éléments déchaînés pour pouvoir vous enfuir. Nourriture, abri, armes : fabriquez tout ce que vous pouvez !

Dig or Die est disponible en accès anticipé à 9,99 € sur Steam.

Bokida – PC

Dans une atmosphère zen et minimaliste, Bokida propose d’explorer son univers et de résoudre les énigmes parsemées dans son monde pour révéler ses mystères. Bokida prend place sur un astre lumineux endormi, qui au fur et à mesure de la progression du joueur révélera toutes ses teintes et ses secrets. Une musique douce et apaisante accompagne le jeu, pendant que vous vous arracherez les cheveux à trouver la clé des énigmes, et réunir ainsi deux astres séparés depuis fort longtemps.

Bokida est disponible sur PC à 17,99 €

Deadcore – PC

Décidément, on reste sur PC cette semaine mais cette fois dans un autre genre : celui de la performance. Deadcore est un jeu de plateforme en 3D qui vous demandera adresse, vitesse et sang-froid. Vous vous retrouvez au milieu de nulle part, au pied d’une tour à la structure décharnée. Vous n’avez pas d’autre choix que de gravir cette tour pour obtenir des réponses.

Armé de votre SwitchGun qui permet d’activer et de désactiver les pièges et les robots que vous rencontrerez, vous devrez sauter et dasher pour éviter de mourir dans d’atroces souffrances. Créé dans une optique de speedrun, vous aurez accès à votre temps de jeu en direct sur votre arme.

Deadcore est disponible à 9,99 € sur Steam.