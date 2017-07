Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

M - Gigantoraptor M – Gigantoraptor

Le diplodocus, le stégosaure ou encore l’inévitable T. tex : ces dinosaures sont bien connu du grand public. Mais connaissez-vous le spinosaure, le dunkleosteus ou le troodon ? Ces animaux préhistoriques sont quelques-uns des objets d’étude de la chaîne Gigantoraptor, qui est animée par Julien et Giganto depuis bientôt quatre ans. Et des contenus, ils ont eu le temps d’en publier depuis tout ce temps.

Tout comme les deux vidéastes ont eu le temps de repousser le format de leur chaîne pour se mettre à parler d’autre chose, de la théorie de l’évolution à la paléontologie, en passant par la zoologie. Quelques séries thématiques ont également été lancées, comme l’évolution et le vivant (EEV) et l’atlas de la création (ADLC). Le vidéaste qui anime la chaîne est certes jeune, mais sa passion pour ces sujets est indéniable.

Asclépios Asclépios

Nous avons déjà eu l’occasion d’aborder des chaînes sur la santé et la médecine, que ce soit Dans ton corps, Un peu pointu ou encore Générations cobayes. Par contre, c’est la première fois que nous parlons d’histoire de la médecine. Enfin, « nous »… : plutôt deux médecins qui animent la chaîne Asclépios (personnage de la mythologie grecque dont le bâton est devenu le symbole de la médecine).

La chaîne, bien que jeune, va vous emmener à la découverte de la peste noire, de la fistule de Louis XIV ou encore de la transfusion sanguine, le tout avec des documents d’époque pour illustrer du mieux possible ce dont on parle. La chaîne revient aussi sur des sujets importants comme le lavage des mains, les effets des médicaments ou le rôle-clé de la vaccination dans la lutte contre les maladies.

Bio Logique Bio Logique

La phosphorylation oxydative, ça vous parle ? Ou la néoglucogenèse ? Peut-être êtes-vous plus à l’aise avec la bêta-oxydation ? Non, alors vous devriez prendre quelques cours de rattrapage chez Bio Logique. Attention, toutefois, la chaîne, animée par Dimitri s’adresse à un public déjà connaisseur, qui a besoin néanmoins de ce genre de vidéos comme d’un support de révision.

Les autres, pas de panique ! Il existe aussi quelques contenus davantage adaptés pour le grand public, comme les sept manipulateurs hors du commun dans le monde vivant, le processus de différenciation mâle / femelle ou encore une biographie sur Claude Bernard, considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale et père des notions de milieu intérieur et d’homéostasie.

Swann Périssé Swann Périssé

Vous êtes déjà allé voir du côté de chez Swann Périssé ? Depuis deux ans, cette vidéaste anime sa chaîne YouTube avec sa bonne humeur. Oscillant entre la chanson et l’humour, elle propose des sketchs à découvrir ainsi que des tranches de vie — comme cette fois où elle et son guide se sont quelque peu perdus en montagne alors que le temps s’est vite dégradé.

Si Swann Périssé anime une chaîne YouTube, ce n’est évidemment pas que pour la beauté du geste. C’est aussi un moyen pour la jeune femme de se faire connaître, car l’intéressée est aussi comédienne et humoriste. Et visiblement, ça marche, car son nombre d’abonnés a bien progressé depuis quelques mois : il frôle aujourd’hui la barre symbolique des 100 000 internautes.

Le Club Le Club

Indéniablement, YouTube se rapproche de la télévision. En clair, beaucoup de vidéastes se professionnalisent. Si cela peut être désespérant au regard de l’évolution de certaines chaînes sur la plateforme, d’autres ont su tirer leur épingle du jeu en maintenant un haut niveau de qualité. C’est le cas du Club, une chaîne YouTube axée sur la culture et animée par Pierre et Guilhem.

Qu’est-ce qu’on trouve, dans le Club ? Chaque mardi, une émission qui revient ‘actualité « web » et « pop » de la semaine, animée par les deux hommes. Il y a aussi des interviews avec des vidéastes plus ou moins connus, dans lesquelles ils reviennent sur les grands sujets qui traversent la communauté. On trouve aussi des pastilles culturelles et quelques autres formats, le tout servi avec intelligence et finesse.

Vous n’avez pas trouvé chaussure à votre pied ?

Sachez qu’en mai, nous vous avions suggéré de vous abonner aux chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Commises d’office (droit), Les indécis (politique), Science étonnante (sciences), Top Factory (classement) et Above Earth (astrophysique). Si aucune ne vous plait, vous pouvez également consulter nos sélections pour les mois d’avril, mai et juin.