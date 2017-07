Molotov, la plateforme de live TV qui monte, vient de trouver un accord avec OCS pour diffuser les chaînes du bouquet. Il sera donc possible de regarder la saison 7 de Game of Thrones, comme de nombreuses autres séries, sur le service français.

Le service français de télévision sur le web, Molotov, séduit de plus en plus et compte bien trouver de nouveaux arguments pour attirer le jeune public. Pour cela, la plateforme vient de signer un accord avec OCS afin d’accueillir son bouquet de chaînes ainsi que les séries HBO qui y sont diffusées.

Parmi elles, on retrouve bien évidemment le vaisseau mère Game of Thrones, un coup d’autant plus fort que la série va entamer sa septième saison le 17 juillet sur OCS. Il sera ainsi possible d’en regarder les épisodes, diffusés en J+1 après leur diffusion aux USA, ou bien à la demande après diffusion. On devrait également retrouver Silicon Valley, Westworld mais aussi le hit d’AMC, The Walking Dead, ainsi que toutes les séries diffusées sur les chaînes OCS.

La grande guerre commence le 17.07.17. Ralliez votre camp. Partagez le nouveau trailer de #GameofThrones Saison 7 pic.twitter.com/B7jwSSkD2n — OCS (@OCSTV) May 24, 2017

« Une étape vraiment importante »

Molotov élargit de fait son offre payante, déjà riche de plusieurs programmes et bouquets différents. Pour OCS, l’abonnement s’élève ici à 11 € 99 par mois et permet, en plus de la live TV du bouquet et de la VOD, d’enregistrer près de 100 heures de programmes via le cloud. Ce deal avec OCS — détenu au 2/3 par Orange et pour le reste par Canal+ — devrait durer plusieurs années.

« C’est une étape vraiment importante, quasiment un an jour pour jour après l’ouverture de notre service » a déclaré Jean Marc Denoual, cofondateur avec Pierre Lescure et Jean David Blanc de la plateforme.

La prochaine étape du développement de Molotov semble être le sport, avec une offre premium que le directeur général aimerait voir se développer. En attendant, le service français s’arme d’un très joli argument qui laisse imaginer une courbe d’augmentation du nombre d’utilisateurs toujours aussi ascendante, après avoir atteint le million en seulement 9 mois.