Sony s'est dit qu'un simple montage allait créer l'illusion. Tel est pris qui croyait prendre...

Anthem est très certainement l’un des jeux qui en aura mis le plus plein la vue durant l’E3 2017. Il s’agit de la nouvelle licence de BioWare (les Mass Effect), teasée par Electronic Arts puis mise en exergue par une longue vidéo de gameplay de sept minutes tournant sur Xbox One X durant la conférence de Microsoft. Et figurez-vous que Sony Interactive Entertainment a voulu reprendre la séquence pour la publier sur sa propre chaîne YouTube. La même séquence, avec les boutons Xbox donc…

On ne trompe plus Internet

Bien évidemment, le constructeur a voulu duper les joueurs en modifiant le HUD pour faire croire que la démo tournait bel et bien sur une PlayStation 4, Pro en l’occurence. Mais les plus observateurs ont remarqué la supercherie et, via des captures, ont prouvé qu’il y avait tromperie sur la marchandise. Sony avait effectivement pris soin de mettre les boutons PlayStation sur ceux de la manette Xbox One. Un rapide arrêt sur image révèle l’entourloupe logiquement très discutée sur les forums.

Comme c’est de bonne guerre, Aaron Greenberg, directeur marketing de la branche Xbox, s’est permis un petit troll sur Twitter : un oops accompagné d’un article signé Forbes et traitant du sujet. De son côté, Sony Interactive Entertainment est resté bien silencieux sur l’affaire, se contentant de retirer la vidéo de sa chaîne YouTube. La prochaine fois, il y réfléchira à deux fois avant d’utiliser Photoshop…