Arrêtez de mentir : à moins de tenir un carnet, ou d'avoir regardé les cinq saisons jour après jour ces trois derniers mois, vous ne vous souvenez pas de tous les morts de Game of Thrones. Pour vous, un chatbot rappelle qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi vous devez suivre leurs aventures. Et ça marche même pour les revenants (spoiler).

Alors que Game of Thrones entre dans sa septième année de bons et loyaux services, il est peut être temps de reprendre les bases de ce show culte et un rien complexe.

Après des années passées à guerroyer, de nombreux personnages ont disparu de nos écrans, d’autres sont arrivés et des familles ont éclaté : s’y retrouver dans autant de drames nécessite la mémoire d’un éléphant, ou d’un robot.

C’est ici que le GoTBot. Créé par une agence londonienne, ce chatbot pour Facebook Messenger s’ambitionne encyclopédie vivante de la série de HBO. Et après avoir appris des milliers d’informations sur les Targaryen et autres Stark, le bot est au moins aussi instruit que le plus nerd de vos potes. Des détails du costume d’un personnage en passant par le plat favori d’un autre, le GoTBot tente de tout savoir et de tout expliquer.

Accessible depuis Facebook Messenger, le GoTBot fonctionne en anglais et contient de nombreuses réponses, parfois drôles, parfois savantes. Toutefois, il ne sait pas tout : il a été très difficile de lui tirer la bonne réponse quant au langage parlé par le Khal Drogo (le dothraki). Toutefois, pour les révisions de dernières minutes avant le 17 juillet prochain (date de diffusion du premier épisode de la saison 7 pour les retardataires), le chatbot fait amplement l’affaire — et retrouve même à la demande la scène de nu de Jon Snow.