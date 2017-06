Vidéo : Pac-Man Vs. arrive sur Switch mais il faudra deux consoles pour en profiter comme il se doit Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Bandai Namco a décidé d'intégrer Pac-Man Vs. à sa compilation Namco Museum attendue sur Nintendo Switch pour la fin du mois de juillet.

À défaut de proposer prochainement un nouveau Pac-Man, Bandai Namco offrira aux fans de la célèbre boule jaune gloutonne la possibilité de combattre des fantômes dans Pac-Man Vs., réédition d’un jeu sorti sur GameCube en 2003. Le titre sera accompagné de Pac-Man, Dig Dug, Galaga, Galaga ‘88, The Tower of Druaga, Rolling Thunder, Rolling Thunder 2, Sky Kid, Splatterhouse et Tank Force dans une compilation d’oldies intitulée Namco Museum. Elle est prévue sur Nintendo Switch pour le 28 juillet 2017 au prix de 29,99 €.

Du gameplay asymétrique

Pourquoi s’axer sur ce Pac-Man Vs. penserez-vous ? Tout simplement parce que cet opus, autrement porté sur DS et mobile, avait la particularité de posséder du gameplay asymétrique grâce à la connexion entre la GameCube et la Game Boy Advance (alors reliées via un câble spécial). Sur la console portable, un joueur incarnait Pac-Man en ayant une vue sur l’ensemble du plateau tandis que jusqu’à trois autres participants se partageaient la télévision – avec une visibilité réduite – pour le chasser en endossant le rôle des fantômes.

Sur Switch, cette fonctionnalité sera conservée mais il faudra se munir de deux consoles pour en profiter à quatre selon les informations obtenues par Polygon. Jusqu’à trois personnes, armées d’un Joy-Con chacune, pourront donc jouer sur la première, la deuxième étant logiquement réservée à celui qui sera Pac-Man (avec un seul Joy-Con là-aussi).

Avec une seule Switch, jusqu’à trois joueurs pourront poursuivre un Pac-Man contrôlé par l’intelligence artificielle. Dommage que Bandai Namco et Nintendo n’aient pas pensé à une configuration impliquant une Switch et une 3DS connectées au même réseau internet…