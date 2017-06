Vidéo : Il faudra débourser 14,99 € pour jouer à StarCraft : Remastered en 4K Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Blizzard Entertainment a ouvert les précommandes de StarCraft: Remastered. Jouer au jeu culte avec de meilleurs graphismes réclamera une quinzaine d'euros.

En mars dernier, Blizzard Entertainment a levé le voile sur StarCraft : Remastered, une réédition du jeu de stratégie culte qui permettra aux joueurs PC de (re)découvrir le titre dans de meilleures conditions. Le géant américain décide maintenant de passer à la vitesse supérieure en lançant les précommandes, n’oubliant pas de lâcher un prix et une période de sortie. En clair, StarCraft : Remastered sera disponible avant la fin du mois d’août et coûtera 14,99 €. Il nécessitera StarCraft : Anthology pour fonctionner (c’est gratuit).

15 € pour une perle

Gardons bien à l’esprit que StarCraft : Remastered, qui comprend aussi l’extension Brood War, ne sera pas un remake de StarCraft, juste un moyen pour Blizzard Entertainment de rendre hommage au RTS en lui offrant un visage un peu plus récent. Ainsi, il pourra monter jusqu’à la résolution 4K (cinématiques en 1080p), se parera d’une partie sonore améliorée et bénéficiera des fonctionnalités Battle.net (le matchmaking, le chat, la liste d’amis, le streaming ou encore les sauvegardes cloud).

On notera que ceux qui achèteront StarCraft : Remastered à partir de maintenant recevront quelques bonus, à savoir le centre de commandement de Korhal, le Nexus d’Aïur et la ruche de Char. Il n’y a plus qu’à patienter.