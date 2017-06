Vidéo : Ce fidget spinner Bluetooth vous permet d’affronter d’autres joueurs Nelly Lesage - à l'instant Pop culture

Vous êtes un amateur de fidgets spinners, mais vous vous ennuyez un peu tout seul dans votre coin ? Le fidget spinner connecté en Bluetooth arrive, avec son application mobile où vous pourrez défier d'autres joueurs.

Un fidget spinner qui tournoie entre vos doigts habiles, pourquoi pas. Mais s’il est également doté d’une connectivité Bluetooth, c’est encore mieux, non ? Si vous faites partie des passionnés de ces joujous plats et colorés, préparez-vous à accueillir bientôt un nouveau spécimen à votre collection, connecté celui-ci.

Une startup italienne s’apprête à lancer une campagne de financement participatif sur Indiegogo afin de récolter les fonds nécessaires pour que son fidget spinner connecté voie le jour. Il porte le nom de BlueSpin.

Une app pour défier les autres joueurs

L’objet se connecte en Bluetooth au smartphone, via une application mobile, sur laquelle les utilisateurs pourront se défier au petit jeu de celui ou celle qui réalisera les meilleures figures. L’application a aussi été pensée comme un outil social, et permettra à ses utilisateurs d’échanger avec leurs concurrents ainsi que leurs amis.

« Grâce au capteur de position et aux boutons tactiles, BlueSpin est capable de suivre tous les mouvements de votre spinner et de reconnaître les tours que vous faites », explique la startup sur sa page Indiegogo.

Ce fidget spinner et son application sont compatibles avec les smartphones et tablettes tournant sous iOS, Android et Windows. La campagne de crowdfunding sera lancée au mois de juillet. À partir de 49 $, vous pouvez espérer obtenir votre propre BlueSpin, à supposer que le projet atteigne son objectif — pour l’instant provisoirement fixé à 20 000 $.

Sachez néanmoins que les livraisons ne sont pas prévues avant septembre 2017 : d’ici là, un autre objet sera peut-être venu faire oublier l’actuel engouement autour des fidgets spinners — dont certains se servent même pour faire de la musique.