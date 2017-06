Pour fêter le 20e anniversaire du plus célèbre sorcier du monde, Facebook a créé une animation dédiée qui repose sur les différentes maisons de Poudlard : Gryffondor, Serdaigle, Serpentard et Poufsouffle.

Le 26 juin 1997, soit il y a 20 ans jour pour jour, sortait Harry Potter à l’école des sorciers (ou plutôt Harry Potter and the Philosopher’s Stone dans sa version originale), premier tome d’une saga que personne ne s’attendait à voir devenir aussi populaire.

Depuis, les sept tomes des aventures du jeune sorcier sont devenus un best-seller comme on en fait peu, avec plus de 450 millions d’exemplaires vendus dans le monde (dont 28 millions en France) et une adaptation à grand succès au cinéma — tout comme un futur film amateur très prometteur sur la jeunesse de Voldemort.

Pour fêter cet anniversaire, Facebook prend temporairement des airs de Poudlard. En publiant un statut doté contenant le nom d’une des 4 maisons — Gryffondor, Serdaigle, Serpentard, Poufsouffle, qui apparaissent avec leur couleur respective –, ou tout simplement en cliquant sur ces noms sur le statut d’autrui, vous ferez apparaître une baguette magique créée pour l’occasion.

L’initiative, qui ravira les fans, ne fonctionne toutefois qu’avec les noms anglais des maisons, soit Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin et Hufflepuff.