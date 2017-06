L'éditeur de GTA V, Take-Two, a choisi d'apaiser les joueurs de son titre phare en clarifiant sa politique en matière de mods après la suppression remarquée de plusieurs outils populaires. Les mods concernant la partie en solo sont admises, contrairement à ceux qui touchent à GTA Online.

La révolte des joueurs aura visiblement porté ses fruits : quelques jours après la suppression soudaine de plusieurs mods de GTA V, dont le très populaire OpenIV, qui permet de modifier les textures et les archives du jeu, Take-Two a fait machine arrière.

Rockstar et Take-Two en ont profité pour clarifier leur position en la matière dans une question ajoutée à leur FAQ : « Rockstar Games croit en la créativité responsable de ses fans, et souhaite particulièrement que les créateurs expriment leur passion pour ses jeux. Après discussion […] Take-Two a convenu que, de manière générale, aucune action légale ne serait entreprise contre des projets tiers non commerciaux impliquant le mode solo des jeux Rockstar, et qui respectent les droits de la propriété intellectuelle des tiers. »

Les mods liés à GTA Online restent interdits

En clair, les mods multijoueurs restent soumis à cette interdiction. Take-Two éteint ainsi la polémique qui avait agité le monde des joueurs : GooD-NTS, le développeur russe d’OpenIV affirmait être concerné par une interdiction motivée par ses atteintes au mode multijoueur (GTA Online) alors que son mod concerne uniquement le solo. L’éditeur précise toutefois « se réserve[r] le droit de faire objection à n’importe quel projet tiers, ou de réviser, révoquer et/ou retirer cette déclaration à n’importe quel moment, à sa propre discrétion. »

OpenIV est donc de nouveau disponible en téléchargement dans une version mise à jour : la campagne de commentaires négatifs postés sur la page Steam de GTA V et la pétition aux près de 80 000 signatures pour « sauver OpenIV » ont sans doute joué dans la décision de Take-Two. L’éditeur s’offre au passage une clarification bienvenue sur la zone grise qui a longtemps entouré la création et l’utilisation de mods dédiés à GTA.