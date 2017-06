Blizzard Entertainment a décidé de s'associer à Twitch pour diffuser des matchs d'eSport tirés de ses jeux populaires. Au programme : Overwatch, StarCraft 2, World of Warcraft...

Blizzard Entertainment a choisi Twitch, et personne d’autre, comme partenaire pour mettre en avant certains de ses contenus eSport.

Le géant américain a signé un deal de deux ans avec la plateforme de streaming. Cette dernière sera chargée de diffuser des évènements sélectionnés et inscrits dans le contrat. L’annonce devrait ouvrir la porte à d’autres initiatives du genre et peut s’apparenter aux exclusivités qui existent dans le sport (comme la F1 sur Canal Plus ou le championnat anglais de football sur SFR Sport).

Blizzard x Twitch = $

Plus spécifiquement, le partenariat entre Blizzard Entertainment et Twitch comprend la couverture des tournois suivants : le Heroes of the Storm Global Championship (HGC), les StarCraft 2 World Championship Series (WCS Circuit), le Hearthstone Championship Tour (HCT), les Hearthstone Global Games (HGG), leWorld of Warcraft Arena Championship, l’Overwatch APEX League et les Overwatch Premier Series.

Ce sont donc de sacrées exclusivités que s’offre Twitch, avec l’assurance d’obtenir une belle audience sur chacun des évènements eSport au vu de la popularité des jeux de Blizzard Entertainment. Et les retombées économiques qui vont avec, bien sûr. Toutefois, on notera que Blizzard pourra toujours diffuser sur son propre site, l’exclusivité n’étant pas totale.

Les abonnés Twitch Prime seront par ailleurs récompensés de leur fidélité en recevant du loot pour les jeux Overwatch, Hearthstone et Heroes of the Storm. Il est d’ailleurs déjà possible de récupérer un butin doré pour le FPS, avec un objet légendaire garanti. Cinq autres butins, standards cette fois, seront distribués en août et autant en octobre. On rappellera que Twitch Prime est inclus dans Amazon Prime, au cas où.