Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est le Mölkky qui est à l'honneur.

Nous trichons un peu cette semaine, puisque ce n’est pas stricto sensu un jeu de société que nous vous présentons. Mais la justification est toute trouvée : l’été est arrivé !

Le Mölkky, prononcez meul-ku, est un jeu d’adresse à jouer en extérieur inspiré d’un jeu traditionnel finlandais.

Il est composé de 12 quilles en bois numérotées de 1 à 12, placées au départ selon une disposition prédéfinie, à la manière du billard.

À tour de rôle, les joueurs prennent le lanceur, le fameux mölkky, un bâton en bois avec lequel ils visent les quilles pour marquer des points. Si une seule quille tombe, on marque autant de points que la valeur de cette quille. Par exemple, 9 points si la quille numéro 9 est la seule à être tombée.

En revanche, si plusieurs quilles tombent, on marque autant de points que le nombre de quilles à terre, sans tenir compte de leur valeur. Par exemple 3 points si 3 quilles sont tombées, quelles qu’elles soient.

On relève ensuite les quilles à l’endroit précis où elles sont tombées et ainsi de suite jusqu’à atteindre exactement 50 points.

Mais tout n’est pas aussi simple. Pour commencer, un joueur est éliminé s’il ne touche aucune quille trois fois consécutivement. Mais surtout, s’il dépasse 50 points, il retombe immédiatement à 25, et tout, ou presque, est à refaire.

Pourquoi c'est bien

Le Mölkky n’est donc pas un jeu de société comme on l’entend généralement, mais il reste cependant un jeu et sans doute même l’un des plus fédérateurs et conviviaux que nous avons essayé.

N’importe qui peut y jouer et il plait à tout âge, des enfants aux grands-parents. Les règles se comprennent immédiatement et tout le monde apprécie ses sensations proches de celles de la bonne vieille pétanque, tout en étant plus accessible et moins frustrant que le jeu de boules traditionnel.

Idéal pour jouer en famille ou entre amis à l’apéritif, dans le jardin ou au camping

Tout le sel du jeu se situe dans l’objectif de 50 points à atteindre exactement et vous comprendrez rapidement qu’il ne suffit pas de jeter le lanceur au hasard sur le tas de quilles. Marquer un maximum de points à chaque tour est important, mais il est encore plus important de marquer les bons points au bon moment. Il faut jouer intelligemment, bien placer une quille pour plus tard, éjecter au loin la quille de la victoire pour l’adversaire, etc. De fait, le Mölkky possède une forte courbe d’apprentissage et on progresse de partie en partie.

Idéal pour jouer en famille ou entre amis à l’apéritif, dans le jardin ou au camping, en attendant que le repas grille doucement sur le barbecue, tout comme à emmener au parc, où vous ne manquerez pas d’attirer des curieux intéressés par cette drôle de pratique.

Bref, si vous ne devez retenir qu’un seul jeu pour ces vacances, prenez le Mölkky, le jeu estival et convivial par excellence.

Le Mölkky est un jeu édité par Tactic

Pour 2 à 8 joueurs à partir de 6 ans

Pour des parties d’environ 15 à 30 minutes

Au prix de 29,90 € chez Philibert