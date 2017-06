Vous avez une furieuse envie de faire tourner un fidget spinner mais pas de jouet sous la main ? Rassurez-vous : Google en a caché un dans sa recherche.

Si vous avez un enfant entre 7 et 40 ans, il est assez probable qu’il ait eu — ou qu’il ait encore — un fidget spinner. Cette mode a rapidement fait le tour du monde grâce à des objets bon marché qui ont inondé à peu près tous les types de magasins, du marchand de journaux à la boulangerie en passant par la grande surface. Le principe est simple : si vous êtes nuls (comme nous), vous faites simplement tourner le fidget spinner sur lui-même et cela vous suffit. Si vous êtes bons, comme les kids, vous faites en plus des tas de figures avec l’engin et des milliers de vues sur YouTube.

Et si vous êtes vraiment pas à l’aise avec les objets du quotidien, alors ? Eh bien dans ce cas-là, Google a un fidget spinner numérique pour vous. Manque de chance, il est réservé aux utilisateurs américains. Si vous souhaitez vous décontracter en faisant tourner cet outil aussi digital que numérique, il vous suffit d’ouvrir une fenêtre de navigation privée, d’aller dans Paramètres et Paramètres de recherche. Puis, dans Langue, cochez Anglais et Anglais dans les résultats de recherche également.

Tapez enfin spinner dans la barre de recherche et… le tour est joué.