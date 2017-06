Dans sa dernière mise à jour pour le SteamVR, Valve a ajouté une nouveauté inattendue : vous pouvez maintenant collectionner des figurines virtuelles dans votre Home, en les débloquant comme des trophées dans le jeu.

Les joueurs possédant un HTC Vive et jouant sur la plateforme SteamVR ont pu découvrir le mois dernier la nouvelle « Home », le salon virtuel d’accueil du service dédié aux titres en réalité virtuelle.

Pour en faire plus qu’un simple espace joliment décoré, Valve veut y proposer de nouvelles possibilités : dorénavant, vous pourrez décorer cette Home avec des figurines virtuelles.

Ces objets de collection sont à débloquer dans différentes expériences disponibles sur Steam, un peu à l’image des succès popularisés par Microsoft sur ses consoles… si ce n’est qu’ici, vous pourrez afficher ces trophées dans votre salon virtuel pour vous en vanter auprès de vos amis joueurs — que Valve recommande d’inviter dans cet espace.

Pour créer ces babioles 3D, Steam a travaillé en collaboration avec développeurs et studios. Différents jeux sont concernés, comme Job Simulator, Dota 2, Serious Sam : The Last Hope ainsi qu’une dizaine d’autres jeux. Ces figurines peuvent aussi bien être utilisées pour décorer que pour prendre la place de votre avatar.

La première vague vient tout juste d’arriver, mais Valve en promet d’autres dans un futur proche.