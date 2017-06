Nintendo va proposer à ses jeunes joueurs de découvrir les joies du code. Grâce à FUZE Code Studio, prévu pour mi-2018, la Switch va recevoir un outil pour créer de petits jeux vidéo et autres applications.

Pour certains fans et observateurs, Nintendo a (encore) gagné l’E3, avec le retour d’un Mario ambitieux et d’une série de jeux assez réjouissants. Et la déferlante ne va pas s’arrêter en si bon chemin.

Nous découvrons aujourd’hui FUZE Code Studio, un programme permettant de découvrir les bases du code. Le but affiché est de permettre aux jeunes de se familiariser avec la programmation, avant de découvrir des langages plus complexes (C++, Python…). Le vrai argument de vente est que ce logiciel permettra de créer ses propres applications et jeux pour Nintendo Switch, directement sur la console.

Cette version console de FUZE — qui reprend FUZE BASIC, le programme de base disponible sur Linux, Raspberry Pi ou encore Windows permettant d’apprendre le Basic — offrira la possibilité de créer aussi bien en 2D qu’en 3D, notamment à l’aide d’objets et de sons déjà présents. Du contenu téléchargeable viendra enrichir vos possibilités. Les joueurs auront également accès à un synthétiseur et à un système de voix, afin de créer leurs propres musiques et dialogues.

Pour les développeurs en herbe, la Switch ouvrira les portes de son hardware, en permettant d’avoir un accès aux fonctionnalités aux Joy-con. L’application sera aussi utilisable au clavier, évidemment. Ce « jeu » ne sera pas disponible avant le second trimestre 2018, mais peut déjà faire office d’argument de poids pour attirer pas mal de monde sur la dernière console de Nintendo.