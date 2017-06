Tidal peut s'attendre à des jours meilleurs : le big boss, Jay-Z, a annoncé la date de sortie de son treizième album studio. Nommé 4:44, le disque sera dévoilé le 30 juin exclusivement sur Tidal et aux abonnés Sprint, le telco américain qui détient une part de la société du rappeur.

Jay-Z, patron du rap américain, également boss de Tidal (écurie d’artistes et service de streaming aux accents urbains) prépare la sortie de son treizième album. Forcément très attendu, le disque du rappeur américain profitera, business oblige, à Tidal et à Sprint.

Back to business

La plateforme de streaming du rappeur met en effet pour la première fois en vigueur son deal avec le telco Sprint : l’album 4:44, sera certes exclusif à Tidal, mais également aux abonnées de l’opérateur du Kansas.

C’est pour l’opérateur américain la première opération réalisée conjointement avec le service de streaming, après l’avoir financé à hauteur de 33 % plus tôt cette année. Les abonnés pourront en outre obtenir six mois de streaming gratuit sur Tidal et écouter l’album de l’américain gratuitement. Le statut d’icône internationale de Jay-Z est mis en avant par Sprint.

De son côté, le rappeur new yorkais profite de son album pour remettre en avant son business. Depuis les exclusivités de Beyoncé, Rihanna et Kanye West, Tidal a très largement perdu en abonnés et en couverture médiatique. Apple Music ayant adopté la même stratégie contenu, le service hi-fi de Jay-Z se retrouve en difficulté et s’adresse désormais à une niche.

Côté studio, loin du business, Jay-Z s’est fait discret. Peu d’indications, d’indices et de détails ont échappé à la construction de ce treizième album studio. Premier album depuis la sortie, en 2013, de Magna Carta Holy Grail, 4:44 est, en dehors du pari commercial qu’il sous-tend, un événement majeur.

Les teasings du prochain LP sont réalisés à grands renforts de stars, comme Mahershala Ali (Moonlight, Luke Cage) ou encore le grand Danny Glover. Et si nous savons plus ou moins qu’on retrouvera le fidèle compagnon du rappeur, Swizz Beatz ou encore Zaytoven à la production, le mystère reste entier pour la suite. Il faut désormais patienter jusqu’au 30 juin et se préparer à voir les mêmes courses au torrent en réponse à la sortie exclusive de l’album sur Tidal.