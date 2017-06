Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est Micro Mutants qui est à l'honneur.

Micro Mutants est un jeu d’adresse tactique dans lequel chaque joueur contrôle une armée d’insectes mutants engagés dans une lutte sans merci. D’un côté du terrain, les Exoborgs, lointaines cousines des abeilles, rapides et mortels. De l’autre, leurs ennemis jurés, les Usatropodes, sorte de criquets à la puissance de feu inégalée.

Chaque armée est composée d’une quinzaine d’unités, réparties en plusieurs types aux pouvoirs différents : le béret vert, expert en camouflage, le rocketteur, lanceur de missiles, l’empoisonneuse, qui emmène un ennemi avec elle dans la tombe, etc. Chaque soldat est représenté par un petit jeton en plastique, de forme et de taille différentes. Chaque armée comporte également deux bases.

À son tour, un joueur lance deux dés qui lui indiquent quelles unités il peut activer. Il fait ensuite sauter les deux pions correspondants à l’aide d’un propulseur, en appuyant simplement sur un des bords. Si à la suite de ce bond le jeton recouvre, ne serait-ce qu’en partie, un soldat adverse, ce dernier est éliminé.

Les deux joueurs jouent ainsi à tour de rôle et dès qu’un d’eux détruit les deux bases adverses, il remporte la bataille.

Pourquoi c’est bien

Micro Mutants tente le pari de marier deux genres diamétralement opposés, la dextérité et la tactique, tout en reprenant le principe vieux comme le monde du jeu de puces. Et il faut bien avouer, à notre grande surprise, que ce mélange étonnant fonctionne parfaitement.

Bien évidemment, les premières parties sont essentiellement orientées par la propension de vos puces à retomber un peu n’importe où sur la table. Mais l’expérience aidant, le contrôle des sauts se fait de plus en plus précis et la stratégie prend petit à petit le pas sur le hasard. Il faut apprendre à utiliser les bonnes unités au bon moment et à les placer judicieusement sur le terrain de jeu.

Les pouvoirs des différents types de soldats sont variés et les deux armées ne se jouent pas de la même façon. Les Usatropodes sont puissants et demandent moins de dextérité, leurs pouvoirs permettant de rattraper une mauvaise manœuvre. C’est donc le camp idéal pour les débutants. Les pouvoirs des Exoborgs sont plus subtils et demandent de meilleurs placements et donc un peu plus d’habileté. Mais dans les deux cas la chance joue un rôle important, ce qui permet à chacun de s’amuser et de gagner.

D’autres boîtes sont attendues dans les prochains mois, avec de nouvelles armées et de nouveaux pouvoirs. Elles sont toutes compatibles entre elles et permettent de varier les plaisirs. Le prochain conflit opposera les tanks des Russoptères aux agressifs Araknoïdes.

Une chose est sûre : avec Micro Mutants, vous ne verrez plus du même œil les petites bêtes qui grouillent dans votre jardin.

Micro Mutants est un jeu de Marco Maggi et Francesco Nepitello

Illustré par Marco Alfaroli, Francesco Mattioli, Régis Torres et Alexeï Yakovlev

Édité par Origames

Pour 2 joueurs à partir de 8 ans

Pour des parties d’environ 20 minutes

Au prix de 16,50 € chez Philibert