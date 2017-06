Microsoft vient de dévoiler une nouvelle mise à jour de son application photo Pix. Parmi les nouveautés, on trouve des filtres très artistiques, qui s'inspirent de manière assez évidente d'une autre application bien connue : Prisma.

Après que Facebook ait piqué l’idée des stories Snapchat afin de l’ajouter à son application, c’est au tour de Microsoft de « s’inspirer » du travail de la concurrence. En effet, une nouvelle mise à jour de Microsoft Pix — une application boostée par des algorithmes aidant à prendre les meilleurs clichés — vient d’arriver sur iOS, avec de nouvelles fonctionnalités proches de ce que peut offrir le spectaculaire Prisma.

L’originalité de Prisma était de proposer des filtres bien plus élaborés que les applications du même genre, plus originaux, en s’inspirant de courants artistiques divers et, surtout, plus intelligents, avec de nombreux algorithmes analysant la photo pour un meilleur rendu.

Si l’application de Microsoft incorpore depuis sa création le même semblant d’intelligence artificielle — avec une analyse des 10 images enregistrées pour offrir la meilleure photo possible —, elle vient tout juste d’adopter la même idée, avec une série de filtres ultra stylisés.

Lorsque l’on y regarde de plus près, la comparaison est assez inévitable. On compte déjà 11 styles dans cette mise à jour — un nombre qui devrait bien évidemment évoluer avec les futures mises à jour. Parmi les nouvelles fonctionnalités développées par le Microsoft’s Asia Research Lab, en collaboration avec les équipes de Skype, on peut trouver deux modes différents, pouvant marcher ensemble.

Le Pix Styles d’abord, qui permet donc d’appliquer ces filtres intelligents afin de transformer ses photos en œuvres d’art, ou encore mettre le feu à votre cadre. Le second est le Pix Paintings qui vous permet de créer une sorte de timelapse — vidéo ou gif — transformant petit à petit votre photo en peinture, sous vos yeux ébahis.

Ces nouvelles fonctionnalités peuvent être utilisées directement sur votre téléphone, ne nécessitant pas un passage par le cloud ou des serveurs à distance. Les modifications sont du coup assez rapides, permettant de gérer instinctivement l’intensité des effets et d’enregistrer en moins de 10 secondes vos petites œuvres.

La mise à jour de Microsoft Pix est disponible gratuitement sur l’App Store.