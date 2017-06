Pour fêter dignement l'E3, GOG.com et Numerama vous offre des clés non pas pour un, ni deux mais trois jeux ! Trois packs contenant les jeux Everspace, Sexy Brutale et Hacknet sont à gagner sur Twitter.

GOG.com est un magasin de jeux vidéo dématérialisé qui porte haut des valeurs auxquelles nous sommes sensibles, comme l’absence de DRM, des prix attractifs ou un remboursement efficace et sans question des clients déçus dans les 14 jours après l’achat. Avec en plus des sections entières dédiées à macOS et à Linux.

A l’occasion de leurs grandes soldes d’été, nous avions créé une collection Numerama sur GOG.com. Impossible de trouver un mauvais jeu parmi ces titres longuement analysés pour déterminer s’ils méritaient leur place au sein de notre compilation. Pour tout achat, vous recevez Rebel Galaxy et dès 9€ d’achat GOG.com vous offre Alan Wake’s American Nightmare gratuitement.

Gagnez 3 jeux : Everspace, Sexy Brutale et Hackenet

Aujourd’hui, à l’occasion du salon du jeu vidéo américain E3, GOG.com et Numerama vous font gagner 3 lots de 3 jeux dématérialisés :

Everspace

Everspace est un jeu de tir spatial solo à l’action trépidante combinant des éléments de rogue-like avec des graphismes à couper le souffle et une histoire captivante.

Sexy Brutale

Sexy Brutale est un jeu de puzzle et d’aventure en 3D développé par Cavalier Game studios et Tequila Works, un bal masqué sans fin parsemé d’intrigues et d’événements surnaturels.

Hacknet

Hacknet est un simulateur de piratage informatique immersif en mode terminal. Plongez dans l’inconnu en suivant les instructions d’un hacker récemment décédé.

Pour gagner ces 3 jeux, c’est super simple et c’est sur Twitter que ça se passe :

Suivez @numerama & @ GOGcomFR

Partagez ce tweet

Nous tirerons les gagnants au sort le 21 juin 2017.