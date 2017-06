Après l'Amérique, le Xbox Design Lab s'attaque à l'Europe : les joueurs français, allemands et anglais peuvent désormais personnaliser leur manette pour la rendre unique.

Dans la foulée de l’annonce de la Xbox One X et de nombreux nouveaux jeux pour enrichir son catalogue, Microsoft vient de lancer dans certains pays d’europe Europe le Xbox Design Lab.

Ce service en ligne de personnalisation de manettes, dévoilé en 2016 et déjà disponible aux États-Unis, au Canada et à Puerto Rico, peut désormais être utilisé en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Vous pouvez donc des à présent faire un tour sur le site dédié, afin de concevoir votre propre manette Xbox, en modifiant couleurs, finitions et poignées. Ces modèles uniques sont vendus à partir de 79.99€, un prix qui peut évoluer selon les options choisies. Ils sont compatibles Xbox One, ainsi que sur Windows 7/8.1/10.

Le lancement s’accompagne de l’intégration de plusieurs nouveautés sur la plateforme. On y trouve ainsi de nouvelles couleurs de coque et de stick, ainsi que différentes textures pour l’arrière de la manette. Sa compatibilité avec la Xbox One X est déjà annoncée.