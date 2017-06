Vidéo : Avec A Way Out, Electronic Arts veut réinventer le co-op à deux Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

La grosse surprise de la conférence EA Play 2017 était à aller chercher du côté de A Way Out, un jeu d'infiltration exclusivement coopératif.

Si la conférence EA Play 2017 d’Electronic Arts était ennuyante à souhait, elle nous a quand même permis de découvrir A Way Out, un titre portant le label EA Originals (comme Unravel) et développé par Hazelight, studio fondé par les créateurs du plébiscité Brothers : A Tale of Two Sons. Le parallèle entre les deux productions, qui n’ont esthétiquement rien à voir, est évident puisqu’il s’agira encore une fois de suivre deux personnages. Particularité ? On ne pourra y jouer qu’en duo, en local ou en ligne. Mais Hazelight conseille d’en profiter sur le canapé.

Le jeu parfait avec un ami

A Way Out s’articulera autour de deux héros de fortune, prénommés Léo et Vincent. S’ils ne se connaissent pas, ils devront coopérer, malgré leur personnalité forte, pour s’échapper d’une prison et survivre dans le monde extérieur une fois dehors. Il y a un côté buddy-movie très marqué et le gameplay se nourrira de cette relation, avec des actions à réaliser en parallèle pour avancer, parfois en binôme, parfois en étant séparés. L’écran sera parfois scindé pour montrer ce que l’autre est en train de faire, laissant apercevoir des phases asynchrones et des possibilités assez variées.

« Ce jeu sera une expérience en coop profondément nouvelle, sans rapport avec ce que vous avez pu voir auparavant » promet, très confiant, Josef Fares, auteur et réalisateur d’A Way Out. L’expérience promet d’être hyper nouvelle et rafraîchissante, même s’il faudra avoir un pote disponible pour y goûter. Rendez-vous en 2018 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.