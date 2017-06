Vidéo : En amont de l’E3, les Parisiens de DontNod dévoilent le trailer de Vampyr Antoine Boudet - il y a 56 minutes Pop culture

Le studio parisien DontNod Entertainment prend de l'avance sur l'E3 et dévoile une nouvelle bande-annonce pour son prochain jeu : Vampyr.

Alors que l’Electronic Entertainment Expo 2017 — plus communément appelé E3 — doit ouvrir ses portes mardi 13 juin prochain, les premières informations et bande-annonces des futurs jeux qui y seront présentés commencent à filtrer. Cette fois-ci, c’est Vampyr qui prend de l’avance sur la concurrence, en dévoilant un nouveau trailer.

Le prochain jeu de DontNod Entertainment, studio français basé à Paris, devrait plonger le joueur dans les bas fonds de Londres à la fin de la première guerre mondiale. La capitale anglaise sera le théâtre d’un conflit entre société secrète et vampires, alors que les habitants sont terrassés par la grippe espagnole.

Après le futuriste Remember Me (Capcom) et le très pop Life is Strange (Square Enix), ce nouvel Action RPG promet un univers sombre et poisseux, à mi chemin entre réaliste historique et fantastique débridé. En attendant plus d’images de gameplay — surement prévues pour une conférence dédiée —, ces 3 minutes de trailer CGI intriguent tout autant que les premières images dévoilées.

Le jeu est disponible en pré-commande et devrait sortir en novembre 2017, sur Playstation 4, Xbox One, et PC.