Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est Profiler.

ConceptProfiler est un jeu coopératif, où tous les joueurs jouent ensemble pour réaliser le meilleur score. Mais c’est aussi et surtout un jeu d’ambiance aux règles très simples. Au milieu de la table, six personnages, réels ou imaginaires, pris au hasard : Hulk, Miss France, Napoléon, un sumo, Zorro, Lady Gaga, etc.

L’un des joueurs est le profiler. Son rôle consiste à faire deviner l’un de ces personnages à ses coéquipiers. Pour cela il dispose deux caractéristiques piochées au hasard sur une échelle graduée de -5 (« Pas du tout ») à +5 (« Tout à fait »). Ces caractéristiques sont diverses et variées : « Est le compagnon idéal dans un ascenseur en panne », « A visité beaucoup de pays », « Ferait un bon baby-sitter », etc. Par exemple, si le profiler place la carte « Chante sous la douche » sur -3, cela signifie qu’il estime que le personnage à faire deviner ne chante quasiment jamais sous la douche.

Les autres joueurs discutent, se mettent d’accord et procèdent par élimination pour écarter les différentes cartes au fur et à mesure, en essayant de conserver le personnage mystère le plus longtemps possible. À chaque bonne réponse, toute l’équipe marque un point. En cas d’erreur, c’est-à-dire que le personnage à trouver a été éliminé, la manche prend fin.

Puis un autre joueur devient profiler et ainsi de suite pendant cinq manches.

Verdict Pourquoi c’est bien

Profiler est le jeu idéal pour mettre de l’ambiance autour de la table. Les règles sont simples, et les parties courtes.

Le rôle du profiler est très plaisant, et il n’est pas évident de placer les caractéristiques à la bonne valeur avec des personnages aussi divers : qui de Yoda ou de Céline Dion ferait les meilleures bombes à la piscine ? Il doit aussi rester de marbre quand ses partenaires de jeu étayent leurs théories, au risque de les influencer : poker face de rigueur !

Les discussions entre les autres joueurs vont bon train. Ils élaborent des théories improbables. Ils n’hésitent pas à parsemer leur argumentation d’une pincée de mauvaise foi. Et surtout, tout le monde rigole ! Les cartes personnages et caractéristiques sont suffisamment nombreuses pour renouveler le jeu sans risquer de tourner en rond.

Il est parfait pour jouer en famille ou entre amis. Bien évidemment, plus il y a de joueurs, plus l’ambiance sera au rendez-vous. Il est également idéal pour briser la glace tout en s’amusant entre joueurs qui ne se connaissent pas encore.

Bref, Profiler mérite sa place dans toute bonne ludothèque.

Profiler est un jeu de Romaric Galonnier

Illustré par Stivo

Édité par Cocktail Games (http://www.cocktailgames.com/)

Pour 3 à 8 joueurs à partir de 12 ans

Pour des parties d’environ 30 minutes

Au prix de 19,90 € chez Philibert, et 24,50 € sur Amazon.