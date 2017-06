Après s'être porté sur tout les supports, Minecraft s'était essayé au point-and-click avec Telltale et son Story Mode sorti il y a deux ans. Un jeu qui a visiblement rencontré un succès auprès des fans, puisque l'éditeur vient d'annoncer la sortie du premier épisode de la saison 2 pour juillet prochain.

Parmi les jeux qui ont le plus marqué le début du 21e siècle, difficile de ne pas citer Minecraft, bac à sable vidéoludique au succès colossal. Vendu à près de 122 millions d’exemplaires en seulement 6 ans — sans compter les versions Switch, sortie il y a quelques semaines —, la production suédoise de Markus Persson est devenu une licence à part entière.

Telltale Games en a ainsi profité en proposant — comme sur d’autres licences — une autre expérience, avec Story Mode. Celle-ci reprend les bases de gameplay des autres productions de l’éditeur, avec du point-and-click dans une histoire interactive où les choix des joueurs vont influencer le récit. Le jeu reprend les graphismes identifiables de Minecraft pour plonger dans une aventure d’heroic-fantasy assez barrée. Sortie en huit épisodes entre octobre 2015 et septembre 2016, la première saison a visiblement rencontré assez de succès et d’enthousiasme pour qu’une seconde saison se dessine.

Retour dans les dimensions Minecraftiennes

On retrouvera donc le héros de cette saga, Jesse, en bien mauvaise posture après une banale quête qui lui ouvrira les portes des coins les plus sombres des dimensions. Si vous avez joué à la première saison, vos choix devraient être enregistrés — rajoutant un plus par rapport aux nouveaux joueurs, même s’ils devraient pouvoir rentrer assez facilement dans cet univers. Une partie du casting vocal de cette seconde saison a été dévoilé : Patton Oswalt (Brooklyn Nine-Nine), Catherine Taber (The Clone Wars), Ashley Johnson (Blindspot) ainsi que Scott Porter (Speed Racer) prêteront leur voix en version originale.

Cette nouvelle saison de Minecraft – Story Mode débutera donc le 11 juillet prochain, avec la sortie dématérialisé du premier épisode (sur cinq) baptisé Hero in Residence sur Xbox One, PlayStation 4, PC, Mac, iOS et Android — notez l’absence de la Switch, qui va pourtant voir débarquer la saison 1 dans le courant du mois de juillet.