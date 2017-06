Blizzard annonce que l'expérience que les joueurs vont gagner jusqu'à la fin de l'évènement Anniversaire va être doublée. Ils pourront ainsi obtenir plus vite des coffres contenant des récompenses spéciales. Cette annonce survient alors que des joueurs se plaignent du faible taux d'obtention de certains items.

Sorti le 24 mai 2016, Overwatch fête du 23 mai au 12 juin son premier anniversaire. Pour célébrer l’évènement et se féliciter du chemin parcouru depuis (le jeu vidéo a attiré plus de 30 millions de joueurs dans le monde et a permis à Blizzard de générer un milliard de dollars de recettes), le studio propose donc aux joueurs, tout au long de cette période, de débloquer des récompenses spéciales.

Icônes pour le portrait du joueur, lignes de dialogue, graffitis, danses et surtout des skins légendaires sont à débloquer — mais surtout à collectionner ! — dans les coffres que les joueurs gagnent à chaque fois qu’ils remplissent la jauge d’expérience de 20 000 points. Bien sûr, plus vous jouez, plus vous en débloquez (sauf si vous passez par la boutique pour acheter des coffres).

Mais ces derniers jours, beaucoup de joueurs ont exprimé une certaine insatisfaction au sujet du degré de probabilité pour obtenir un skin légendaire parmi les quatre coffres qui sont offerts à chaque fois que la jauge d’expérience est remplie. Celui-ci n’est que de quelques pourcents alors qu’il était plus élevé sur d’autres évènements organisés en jeu par Blizzard.

Des critiques à l’encontre du studio sont alors apparues, l’accusant de rendre les skins légendaires relativement inaccessibles (il est possible de les acheter avec la monnaie du jeu, mais les tarifs sont très élevés par rapport à ce qu’il est possible de gagner, par exemple quand on obtient un item en double) pour pousser les joueurs à acheter des coffres avec de l’argent réel faute d’avoir pu les obtenir en jouant (ce qui ne garantit pas un meilleur taux).

Earn DOUBLE XP this weekend on PC, PlayStation 4, and Xbox One ! The time to act begins June 8 : https://t.co/rIHXwTcEmE pic.twitter.com/IVbpIK65so — Overwatch (@PlayOverwatch) June 7, 2017

C’est peut-être pour calmer la grogne des joueurs à l’égard de cet évènement — qui est censé être l’occasion de fêter le premier anniversaire d’Overwatch dans la joie et la bonne humeur — que Blizzard vient d’annoncer que l’expérience acquise pendant l’évènement sera doublée jusqu’au 12 juin. En clair, les joueurs devraient remplir leur jauge deux fois plus rapidement et, donc, obtenir des coffres deux fois plus vite.

En France, la hausse de l’expérience sur Overwatch aura lieu du 9 au 13 juin et concerne aussi bien les joueurs sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Selon Blizzard, ce bonus s’appliquera à presque toutes les sources d’expérience en jeu, du temps passé dans une partie aux parties terminées, en passant par les parties consécutives, les parties gagnées, les parties rejointes en cours de route et les médailles gagnées.