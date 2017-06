Vidéo : Project Scorpio : à quelques jours de la conférence E3, le logo aurait fuité Maxime Claudel - il y a 1 minute Pop culture

Les choses s'accélèrent pour Project Scorpio, en attendant la conférence de Microsoft attendue le dimanche 11 juin. Le logo de la console pourrait avoir fuité.

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la conférence pré-E3 2017 de Microsoft — le 11 juin 2017 — et elle est particulièrement attendue puisqu’elle dévoilera, en grande pompe, Project Scorpio. La console, la plus puissante jamais conçue, promet des graphismes en 4K native et des performances à même de faire honneur aux possesseurs d’un téléviseur UHD haut de gamme.

En attendant d’en savoir plus à son sujet, notamment en termes de prix et de disponibilité, Microsoft continue son teasing en diffusant une vidéo sur le DevKit. Elle ne nous apprend pas grand-chose de plus par rapport aux informations partagées par Gamasutra il y a quelques semaines. Major Nelson rappelle quand même que le design sera différent pour le produit final, même s’il devrait s’en rapprocher si on se réfère au passif du géant américain.

Un logo en forme de S

Plus intéressant et intrigant, Microsoft a récemment enregistré un logo en forme de S, découvert par un membre du forum NeoGAF. Il serait lié « à une console de jeu vidéo à brancher sur un écran externe ou un moniteur. »

De toute évidence, il s’agit de Project Scorpio et voilà qui devrait lancer quelques spéculations sur le nom définitif de la future Xbox. Le « S » laisse à penser que Microsoft pourrait tout simplement la nommer Xbox Scorpio puisque Xbox One S est déjà pris. On exclura, d’emblée, l’éventualité d’une Xbox Surface pour des raisons de gamme de produits diamétralement opposées. À moins que ?

Rendez-vous ce dimanche à 23h, heure française, pour lever le voile sur le mystère entourant Project Scorpio.