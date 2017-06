Vidéo : Rocket League : un stade et deux véhicules pour fêter les deux ans Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Psyonix soufflera le deuxième anniversaire du phénomène Rocket League en offrant du contenu aux joueurs. Car qui dit anniversaire dit cadeaux.

Fort de ses 30 millions de joueurs réunis depuis son lancement, Rocket League assure côté longévité. Pour preuve, il va fêter ses deux ans d’existence en juillet prochain avec un succès qui ne démord toujours pas et préfère perdurer. Surtout, il en profitera pour recevoir une mise à jour anniversaire dévoilée par Psyonix durant les championnats RLCS (Rocket League Championship Series) se déroulant à Los Angeles. Quoi de neuf au programme ?

Deux ans, ça se fête

Le 5 juillet prochain, donc, Rocket League va voir son contenu gonfler une fois encore. Cette fois-ci, il pourra compter sur l’ajout d’un circuit inédit, intitulé Champions Field (stade au design moderne). Il pourra être sélectionné pour les matches de type Compétition, Occasionnel et Privé. Il sera possible de le parcourir au volant des nouveaux véhicules de combat Animus GP et Centio V17.

Sont également évoqués une Rocket League Radio et des outils de personnalisation à récupérer gratuitement ou via des butins de caisse. Les chasseurs de récompenses virtuelles seront en outre ravis d’apprendre qu’il y aura d’autres Succès (Xbox One) et Trophées (PlayStation 4) à récupérer.

Cette mise à jour coïncidera avec le lancement de la saison 5 de Rocket League, pouvant se targuer d’avoir donné naissance à 1,45 milliard de matches en deux ans. A priori, il y en aura autant d’ici 2019 étant donné que les développeurs ne veulent pas sortir un second opus tout de suite.

Rocket League est disponible à partir de 19,99 € sur PC, PS4 et Xbox One.