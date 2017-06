Blizzard Entertainment continue d'être en mode anniversaire et fera prochainement gagner des manettes PS4 et Xbox One aux couleurs d'Overwatch. Avis aux chanceux.

On avait prévu que Blizzard Entertainment mettrait les petits plats dans les grands pour fêter dignement les un an d’Overwatch, premier FPS de son histoire qui enchaîne les performances commerciales de haute voltige. Le géant américain le prouve une nouvelle fois en dévoilant une série de manettes personnalisées qu’il fera prochainement gagner aux fans européens. Les joueurs privilégiant le combo souris/clavier se sentiront sans doute lésés par cette initiative plutôt orientée console. Ils pourront toujours se rabattre sur les périphériques officielles développés par la marque Razer, payants mais plus faciles à posséder.

Il y aura 48 chanceux

Blizzard Entertainment s’est donc associé à ARTitude pour donner naissance à 48 manettes aux couleurs d’Overwatch. Si vous comptez bien, cela fait deux par Héros, une pour la Xbox One (compatible nativement PC, pour rappel) et une autre pour la PlayStation 4. Le studio précise qu’elles ont été « faites à ma main » et « créées par de talentueux artistes urbains européens ». Chaque modèle sera unique et numérote, ce qui préfigure une valeur difficilement estimable en cas de revente (surtout pour les personnages très, très populaires).

Blizzard Entertainment donne rendez-vous dans les jours, semaines et mois à venir pour une série de concours et loteries permettant de mettre la main sur l’un de ces objets ultra collector. A priori, cela passera par les réseaux sociaux et, bien sûr, une bonne dose de chance.