Nintendo of America a mis à jour le site officiel de la Switch, dévoilant les tarifs du jeu en ligne qui arrivera en 2018.

La branche américaine de Nintendo s’est décidée à préciser un peu plus la manière dont le constructeur entend implanter le jeu en ligne payant sur Switch. À l’instar de la Xbox One et de la PlayStation 4, il faudra prochainement passer à la caisse pour profiter des modes multijoueurs sur la console hybride du constructeur nippon.

Aux États-Unis, le lancement du service complet, intitulé Nintendo Switch Online, est prévu pour 2018 et il y aura trois formules d’abonnement : 3,99 $ pour un mois, 7,99 $ pour un trimestre et 19,99 $ pour un an. Sauf immense surprise, vous pouvez remplacer le sigle $ pour celui € afin d’avoir les tarifs chez nous.

Connect, play, and compete with friends from around the world with Nintendo Switch Online ! https://t.co/jrKgzmaNDr pic.twitter.com/wHTDvNhMHd — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 2, 2017

Tarifs agressifs

Cela signifie que le jeu en ligne, gratuit pour le moment, le sera encore jusque 2018 (le site français de la Switch n’a, pour l’heure, pas été mis à jour et évoque toujours une gratuité jusqu’à l’automne 2017). La souscription permettra par ailleurs de profiter du chat vocal et de gérer ses parties — via une application mobile –, ou encore de bénéficier de réductions sur l’eShop.

Comme le PlayStation Plus et le Xbox Live Gold, le service Premium de Nintendo donnera accès à des jeux gratuits. Sur ce point, Big N a changé son fusil d’épaule : de classiques disponibles pendant un mois, il est passé à un catalogue d’oldies jouables dès lors que nous sommes abonnés. Dans les colonnes de Kotaku, un porte-parole a évoqué des jeux NES comme Super Mario Bros. 3, Balloon Fight ou Dr. Mario. Mais des titres Super NES pourraient être de la partie.

Sans abonnement, on ne pourra que gérer sa liste d’amis, partager des captures sur les réseaux sociaux, profiter du contrôle parental et accéder à l’eShop.