Le jeu WasteBlasterz utilise les mécaniques du serious game pour vous sensibiliser au gaspillage d'énergie. Ici, vous incarnez un chasseur de wastivores, des créatures qui se repaissent des déperditions d’énergie.

Les sujets environnementaux vous préoccupent ? Vous savez sans doute qu’il existe des tas d’applications qui se proposent de vous inciter à une démarche plus écologique. C’est le cas par exemple de 90 Jours, qui vous propose de réduire votre empreinte environnementale en adoptant quelques petits gestes dans votre vie quotidienne.

Dans le même genre, il existe l’application WasteBlasterz. Disponible sur Android et iOS, elle s’inscrit dans la lignée des « jeux sérieux » qui utilisent des mécanismes vidéoludiques pour faire passer un message — ici, réaliser des économies d’énergie et adopter un comportement écoresponsable. Car l’enjeu n’est pas tant de vous faire jouer mais plutôt de vous faire prendre conscience de votre rôle environnemental.

Qu’est-ce qu’il faut faire, dans WasteBlasterz ? Vous êtes un chasseur de wastivores (contraction entre le terme anglais « waste », signifiant « gaspillage », et énergivore, le nom du jeu pouvant se traduire par le pulvérisateur de gaspillage), des monstres ayant la particularité de se nourrir des déperditions d’énergie. Ils se cachent dans votre domicile mais aussi dans la ville.

Votre mission, vous vous en doutez, est de traquer et de détruire ces wastivores. Mais tout ceci est évidemment un prétexte pour vous donner des conseils écologiques, car en luttant contre ces monstres, le jeu teste vos connaissances. Et si vous répondez mal, vous ferez face à une autre question. Pour avancer, vous n’avez pas le choix : vous devez trouver la bonne réponse.

Par exemple : pendant combien de temps une pile bouton au mercure pollue-t-elle 500 litres d’eau et un mètre carré de terre ? Est-il vrai que pour gagner de la place dans mon bac, je peux imbriquer les emballages les uns dans les autres ? Quel est le taux d’énergie renouvelable en France ? Et entre un four à micro-ondes, un four traditionnel et un réfrigérateur, lequel consomme le moins d’électricité ?

À mesure que vous avancerez dans la partie, vous pourrez mieux vous armer contre les wastivores. Là encore, il s’agit de vous orienter vers un comportement responsable sur le plan écologique en vous faisant « acheter » des items qui pourraient bien vous inciter à faire de même chez vous. Ici, il ne s’agit pas vraiment d’acquérir un meilleur pisto-blaster pour tuer plus de wastivores mais de réduire leurs chances d’apparition.

Comment ? En achetant des rideaux épais pour la performance thermique : avec des rideaux épais, on limite la sensation de parois froides des fenêtres et on réduit aussi les courants d’air, explique l’appli. Ou en prenant un radiateur avec programmation, qui permet de programmer son chauffage en fonction des horaires de présence et des besoins. Et ainsi de suite.

Pour rendre WasteBlasterz assez fun sur le long terme, l’application vous permet de monter en niveau et d’accomplir des hauts faits. Le jeu comporte aussi une dimension collaborative en proposant des défis entre joueurs de plusieurs villes ainsi qu’un agenda pour être au courant de certains évènements. L’application a été conçue par EDF Smart Electric Lyon et le studio Dowino.