Les early-adopters du EA Access ont reçu un colis fort intéressant dans leur boîte aux lettres.

En 2014, Electronic Arts annonçait l’EA Access, un service reprenant le modèle de Netflix et permettant de jouer de manière illimitée à un catalogue de jeux évolutif moyennant un abonnement (en plus d’accès anticipés et de réductions sur les versions dématérialisées des nouveautés). Moins de trois ans plus tard, les early-adopters fidèles sont récompensés par un colis envoyé par le géant américain et contenant quelques cadeaux fort utiles. Phil Spencer, patron de la branche Xbox, a partagé une photo sur Twitter, à l’instar d’autres heureux chanceux.

Great to see @EAAccess recognizing the fans who have supported them from the start. Proud to have EA Access on XB1 #PlayMore @EA pic.twitter.com/tVVMC0HknZ — Phil Spencer (@XboxP3) April 3, 2017

Un disque dur de 2 To gratis

Plus concrètement, le géant américain donne un disque dur de 2 To de la marque Seagate et brandé Xbox (normalement vendu 164,99 € sur le magasin en ligne Microsoft, dans les 130 € sur Amazon). Un présent rentabilisant encore plus la souscription et qui est justifié dans le message inclus dans la boite, « Avec plus de 40 jeux dans le coffre, nous nous sommes dit que vous pourriez avoir besoin d’un peu d’espace ». On trouve aussi trois cartes d’abonnement d’un mois pour en faire profiter ses amis.

Proposé avec des formules un mois (3,99 €) et un an (24,99 €), l’EA Access agrandit son catalogue de mois en mois. Aujourd’hui, on peut par exemple profiter de titres comme Star Wars Battlefront, Mirror’s Edge Catalyst ou encore Unravel. Et c’est sur un modèle plus ou moins similaire que Microsoft lancera prochainement le Xbox Game Pass. Abonnez-vous dès le premier jour, au cas où…