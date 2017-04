Le Festival du film de Tribeca organise pour la première fois un événement 100 % dédié aux jeux vidéo. Lors de ce Tribeca Games Festival, les 28 et 29 avril, les personnalités de renom comme Hideo Kojima se succéderont sur scène pour présenter leur travail au public.

Quand l’univers du jeu vidéo croise celui du cinéma, il y a parfois quelques ratés, à l’instar du film Warcraft de Blizzard ou de l’adaptation d’Apocalypse Now en jeu vidéo qui s’est plantée sur Kickstarter. Mais, heureusement, le destin croisé de ces deux univers est aussi pavé de réussites. Ainsi, le Festival du film de Tribeca, organisé depuis 2002 à New York, a décidé de s’ouvrir au jeu vidéo, et le partenariat semble plutôt prometteur.

Les 28 et 29 avril 2017, le festival de cinéma indépendant s’associe en effet avec le magazine Kill Screen, spécialisé dans l’actualité du jeu vidéo, pour organiser le Tribeca Games Festival. La tête d’affiche de l’événement n’est autre que Hideo Kojima, le célèbre créateur de la saga Metal Gear.

BioShock, Max Payne, Les Gardiens de la Galaxie…

Aux côtés de Ken Levine, cofondateur du studio Irrational Games et récompensé maintes fois pour le jeu vidéo BioShock, et de Sam Lake, acteur et scénariste du jeu Max Payne, il tiendra une série de conférences pour dévoiler les coulisses de la création d’un jeu vidéo. L’événement devrait être consacré aussi bien aux titres AAA — ceux dont le budget de développement est le plus important — qu’aux jeux indépendants. Le jeu Gardiens de la Galaxie développé par Telltale games sera aussi mis à l’honneur.

« Il y a cinq ans, Tribeca était le premier festival de films à accueillir des jeux vidéo dans son programme officiel. Depuis, nous avons continué à soutenir les narrateurs qui en ont fait l’un des médias les plus grands et populaires au monde, s’est réjouie Jane Rosenthal, cofondatrice du Tribeca Film Festival. « Grâce à Tribeca Games, avec Kill Screen, nous allons créer un événement incontournable, qui rassemblera les créateurs innovants, les leaders et les initiés au monde du jeu vidéo. »

Les billets sont en vente à partir de 40 $ dès aujourd’hui. Une version à 70 $ comprend l’accès à des expositions interactives, appelées Tribeca Immersive, et des expériences en réalité virtuelle. Vous pouvez consulter le programme ici.