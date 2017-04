SEGA orchestre un teasing entourant la franchise Bayonetta, avec une possible arrivée du premier jeu sur PC.

On déteste tous le 1er avril pour une seule et même raison : les fausses annonces qui font espérer la concrétisation des fantasmes les plus fous. Mais SEGA va peut-être réaliser prochainement l’un de nos souhaits en lançant un portage de Bayonetta sur PC, l’hypothèse la plus crédible et plausible d’un teasing orchestré de main de maître le jour des poissons. En effet, samedi, la firme nippone a lâché un mini-jeu sur Steam s’apparentant à une version 8-bits du célèbre beat them all développé par PlatinumGames, datant de 2009 et dont la suite est exclusive à la Wii U. Vu la date, on a forcément cru à la blague du 1er avril mais…

L’espoir de voir Bayonetta sur PC

Mais cette petite expérience, déjà disponible en format navigateur sur le site du studio et revendiquant des Succès Steam, recèle un compte à rebours courant jusqu’au 11 avril, à midi pile, orné d’un message « coming soon » (le ruban rouge des images des Succès révèle l’adresse URL). Détail qui tue au moins autant que l’héroïne ; en augmentant la luminosité de l’écran, on fait apparaître un artwork promotionnel aux couleurs de Bayonetta. De toute évidence, la supposée annonce est liée à la sorcière brune.

Mais il reste à voir ce que nous concocte vraiment SEGA. Le choix de la plateforme Steam préfigure l’arrivée de Bayonetta, premier du nom, sur PC. On peut aussi miser sur le portage Nintendo Switch du deuxième opus. Les plus optimistes penseront carrément à une nouvelle suite, même si on y croit peu. Dans tous les cas, notre sorcière bien aimée a donné rendez-vous le 11 avril prochain et personne n’a vraiment envie de lui poser un lapin.