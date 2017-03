Vidéo : Destiny 2 sortira le 8 septembre sur PS4, Xbox One et… PC ! Maxime Claudel - il y a 2 heures Pop culture

Sans surprise, la suite de Destiny arrivera aussi sur PC. Décollage prévu pour le 8 septembre prochain.

Après un petit teaser (ridicule) en début de semaine, Activision et Bungie ont finalement tout dit, ou presque, sur Destiny 2, qui sortira le 8 septembre prochain, soit peu ou prou trois ans après son prédécesseur. Grosse nouveauté de cette suite ? Elle aura bel et bien droit à une version PC, ouvrant l’univers à davantage de joueurs. Une bande-annonce mélangeant tons sérieux et humoristique a été diffusée et en montre plus sur l’intrigue du FPS orienté multijoueur. Un livestream sera organisé le 18 mai pour diffuser des séquences de gameplay et préciser le contenu.

Enfin une version PC

Dans Destiny 2, il sera question de reprendre la dernière cité sur Terre tombée dans les mains de la Légion rouge, menée par un méchant nommé Ghaul. Un prétexte pour explorer des mondes, participer à des activités solo ou en coopératif et amasser du loot. La mauvaise nouvelle, pour les anciens, tient au fait qu’il n’y aura pas de transfert de personnage entre les deux épisodes, ce qui revient à dire que la progression est perdue à jamais. Tant pis pour eux et l’idée sera bel et bien de recréer un Gardien de toute pièce (trois classes annoncées pour le moment : Chasseur, Titan et Arcaniste).

À savoir aussi que Destiny 2 sera proposé dans de multiples éditions, de la standard à la Digital Deluxe, en passant par l’Édition Limitée et l’Édition Collector vendue un bras (avec une boîte collector, un chargeur USB solaire ou encore un sac personnalisable pouvant transporter un PC portable de 15 pouces). Le FPS n’échappera ni au Season Pass (deux extensions au programme pour la première année) ni à la bêta. Pour y participer, il suffit juste de précommander le jeu sur l’une des trois plateformes.