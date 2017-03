L'adaptation signée Telltale games permettra aux premiers acheteurs de patienter quelques jours en attendant la sortie du deuxième film Les Gardiens de la Galaxie. Il faudra néanmoins patienter quasiment un mois de plus pour pouvoir s'offrir la version physique.

Alors que le deuxième film basé sur la licence Les Gardiens de la Galaxie débarque dans les salles obscures le 26 avril prochain, Telltale Games prend de l’avance avec son adaptation vidéoludique annoncée depuis décembre.

Déclinée en cinq épisodes vendus 4,99 € chacun (22,99 € en bundle sur Steam avec réduction de 10 % en précommande), l’aventure de Marvel’s Guardians of the Galaxy : The Telltale Series débutera dès le 18 avril sur PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS et Android.

Le premier segment, intitulé Tangled Up in Blue, aura droit à une bande-annonce ce jeudi 30 mars. En attendant, le studio fait monter la hype en diffusant une image montrant l’infâme Thanos, grand méchant de l’univers Marvel qui aura semble-t-il son mot à dire ici.

La version physique attendue pour mai

Ceux qui préfèrent les objets physiques devront en revanche patienter jusqu’au 5 mai pour s’acheter la version boîte de Marvel’s Guardians of the Galaxy : The Telltale Series. Le disque contiendra le premier épisode et il faudra passer par la case téléchargement pour les autres, au moment de leur sortie.

Pour rappel, l’histoire nous permettra d’incarner Star-Lord, le chef des Gardiens, et s’articulera autour d’un puissant artefact très convoité, on imagine, par le fameux Thanos. Humour, bande son pop et décisions importantes à prendre seront au programme.