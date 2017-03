Chaque semaine, retrouvez la sélection jeux vidéo de la rédaction.

Splatoon 2 – Nintendo Switch

Pour le week-end, nous nous attaquons à la démo très spéciale de Splatoon 2, dont la sortie officielle est prévue pour l’été 2017. En attendant, Nintendo a proposé de découvrir le titre ce week-end, mais de manière extrêmement cadrée. En effet, le jeu n’était accessible que durant des tranches de 59 minutes, à raison de 6 occurrences (vous arrivez à suivre ?). Bref, c’était pas l’idéal, mais on a pu essayer.

Styx : Shards of Darkness – PC, PS4, Xbox One

Grand succès des studios Cyanide depuis Of Orcs and Men, le personnage de Styx revient ce mois-ci dans le second volet de sa licence. À mi-chemin entre Hitman et Assassin’s Creed, les amateurs de jeu d’infiltration en auront pour leur argent avec l’agilité et la discrétion du gobelin. Après de rudes aventures dans la ville d’Akenash dans le premier épisode, le voleur assassin se retrouve dans la ville de Thoben, où ce qui devait être une mission de routine tourne très vite à la chasse au gob’.

Styx : Shards of Darkness est disponible à 49,90 € sur PC, PS4 et Xbox One.