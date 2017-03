L'évènement, lancé ce mercredi soir sur Pokémon Go, permettra de capturer plus facilement des Pokémon de type Eau.

Pokémon Go ne loupera jamais une occasion de surfer sur une vague, une expression d’ailleurs plus qu’appropriée pour le prochain événement que le jeu de Niantic va accueillir : un Festival Aquatique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en ce 22 mars, nous sommes en plein dans la Journée mondial de l’eau, qui rappelle que l’eau est une ressource — vitale — de plus en plus rare sur notre planète et insiste sur la réutilisation des eaux usées pour éviter une pénurie qui serait catastrophique. Le jeu de réalité augmentée disponible sur iOS et Android a donc décidé de la fêter à sa manière.

Dès aujourd'ui, les Magicarpe, Carapuce, Kaiminus et leurs amis plongent dans le Festival Aquatique Pokémon GO ! https://t.co/MvPAoRlwyt pic.twitter.com/jwCBpyJCKH — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) March 22, 2017

Journée mondiale de l’eau

Concrètement, du 22 mars, à 21h, au 29 mars, à 22h, il sera plus facile de croiser des Pokémon de type Eau. Une logique implacable, qui vaudra pour des créatures comme Magicarpe, Carapuce, Kaiminus et leurs évolutions. Il s’agit bien évidemment d’une célébration mondiale et tous les joueurs sont concernés. Les dresseurs recevront également un nouvel objet dans leur garde-robe : un Chapeau Magicarpe, soit à l’effigie d’une des mascottes de la franchise.

Au passage, Pokémon Go vient de recevoir ses mises à jour 0.59.1 (Android) et 1.21.1 (iOS). Le changelog est le suivant :

Dès maintenant, la série de 7 jours du « Premier PokéStop du jour » vous permettra de gagner un objet d’Evolution aléatoire ;

Corrections de texte mineures.

Rendez-vous à la prochaine Journée mondiale d’on-ne-sait-quoi.