Aux États-Unis, Amazon surprend ses abonnés Premium avec la fonctionnalité Outfit Compare. L'entreprise de Jeff Bezos propre gratuitement à ses utilisateurs de solliciter l'avis de différents spécialistes de la mode sur leur choix de vêtements pour obtenir un retour instantané. Quel intérêt peut bien en tirer l'entreprise ?

Ceux qui connaissent la pratique de l’OOTD (outfit of the day), consistant à dévoiler à ses followers son choix vestimentaire du jour, ne seront guère perturbés par la dernière application d’Amazon : Outfit Compare.

En effet, la société de Seattle réserve à ses membres Premium un service gratuit de conseils vestimentaires. À la manière de l’OOTD, qui permet d’avoir un retour de ses pairs sur sa tenue du jour, Outfit Compare propose aussi un retour sur vos tenues. À une différence près : l’équipe d’Amazon est composée d’experts de la sape qui vous rappelleront à l’ordre lorsque vous tenterez par exemple de porter une ceinture d’un coloris différent de vos chaussures.

Disponible aux États-Unis sur iOS, Outfit Compare requiert simplement, de votre part, deux photos dans deux tenues différentes afin de les envoyer à l’équipe de stylistes Amazon. Une fois qu’ils en ont pris connaissance, ils vous livrent un rapide retour sur les bons choix à faire. La firme garantit une réponse en quelques minutes même si ce sont bels et biens des humains qui distilleront leurs conseils et non un système automatisé.

Une préférence pour les jambes dénudées

En prenant en compte la coupe, les couleurs, le style et enfin l’adéquation de votre tenue à l’actualité esthétique de la mode, les conseillers devront donc à la fois sélectionner le meilleur de vos deux ensembles et garder à l’esprit de nombreux critères externes. Pour mieux appréhender l’expérience proposée par l’application, Clemence Michallon l’a testée pour le Daily Mail. Il en ressort une préférence avérée des spécialistes de la mode pour les tenues qui dévoilent ses jambes, comme les jupes ou l’absence de collants.

En matière de confidentialité, Amazon assure que toutes les photos envoyées ne sont pas conservées sur votre compte et qu’elles sont vues uniquement par son équipe de conseillers. Mais il est plus que légitime de se demander ce qu’Amazon gagne de ce service gratuit, dénué de toutes publicités, qui ne suggère même pas des achats sur la boutique Fashion du site. Outfit Compare semble tout à fait désintéressé or, connaissant l’entreprise, cela semble forcément louche.

Future base de données d’une IA ?

Selon ses mots, ce service offert aux abonnés Premium permet simplement d’intégrer à la vie quotidienne de ses clients fidèles une expérience made-in-Amazon à la fois utile et plaisante. Plus qu’un abonnement à un service de livraison rapide, la société veut faire de Premium un pack de services numériques du quotidien.

Enfin, il nous apparaît clairement qu’Outfit Compare pourrait, grâce aux énormes quantités de données fournies en cumulé par les utilisateurs, donner lieu à d’importantes bases pour nourrir une intelligence artificielle qui à l’avenir pourrait prévoir et comprendre les mouvements et les notions essentielles de la mode.

Si une telle IA venait à voir le jour du côté d’Amazon, nous ne doutons pas qu’elle deviendra alors un atout publicitaire sans précédent dans la vente textile en ligne, un secteur cher à Jeff Bezos mais sur lequel la concurrence est forte.