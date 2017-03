Les montres connectées ont-elles enfin trouvé leur utilité ? Un développeur a créé Giovanni, un émulateur de jeux Game Boy et Game Boy pour l'Apple Watch Series 2, qui permet notamment de faire tourner Pokémon Jaune.

Vous pensiez que la transposition de Doom sur la barre tactile d’un MacBook Pro resterait un exemple unique d’imagination et de talent déployés par un développeur inspiré ? Détrompez-vous : un ingénieur d’applications iOS, Gabriel O’Flaherty-Chan, vient de créer un émulateur de jeux pour Game Boy et Game Boy Color sur Apple Watch Series 2 inauguré avec Pokémon Jaune.

Intitulé « Giovanni », en hommage au chef de la Team Rocket, l’émulateur s’appuie sur le code de Gambatte, un autre émulateur Game Boy pour ordinateur, qui s’intègre ici à l’interface de la montre connectée.

Un prototype voué à évoluer

Le développeur est parvenu à finaliser son projet au terme d’un weekend de travail. La gestion des commandes s’opère en partie au bas de l’écran de la smartwatch (les boutons B, « start » et « select ») et sur sa partie supérieure (le bouton A à droite et la croix directionnelle à gauche).

Gabriel O’Flaherty-Chan précise que l’émulateur rencontre plusieurs soucis techniques, comme par exemple des crashs en pleine partie ou des graphismes parfois déformés, mais il s’agit là d’une première version vouée à être améliorée.

« Giovanni » est disponible en téléchargement sur Github pour ceux qui cherchent (enfin) à trouver une utilité à leur montre connectée.