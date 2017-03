Apple booste l'exposition des jeux indépendants en leur offrant une section à eux sur l'App Store. Les studios sont ravis.

Les développeurs indépendants vont enfin avoir droit à l’exposition qu’ils méritent sur l’App Store. La firme de Cupertino a décidé d’ouvrir une section dédiée à leurs productions sur son magasin en ligne. Sobrement intitulée « Jeux indépendants à l’honneur », elle entend booster les ventes en attirant les utilisateurs à s’y intéresser. Elle est découpée en trois sous-sections – Nom, Sortie et En vedette – et on peut y dénicher des free-to-play comme des titres payants. Une pépite comme Monument Valley y trouve naturellement sa place.

Les indés à l’honneur

L’avenir dira si cette vitrine aux couleurs des indés portera ses fruits sur les ventes. De toute évidence, les plus curieux seront forcément intrigués et, par chance, y trouveront leur bonheur. C’est ce qu’espère sans doute Itay Keren, créateur de Mushroon 11, en vedette dans la section. Dans les colonnes de Polygon, il confie, « Tandis que les œuvres des indépendants assurent parfois la créativité, les consommateurs peuvent involontairement envoyer le marché dans une autre direction, en termes de tendance, de prix et de risque créatif. »

Puis Itay Keren remercie Apple, « En créant cette section et en lui réservant une place dans son store, Apple prend position pour assurer la créativité, la diversité et la durabilité. En jouant à un plus large spectre de contenus, les joueurs peuvent développer une plus grande curiosité et, par chance, transformer et redéfinir le mobile gaming. »

La balle est désormais dans le camp des utilisateurs, même si on se demande encore pourquoi Apple n’y a pas pensé plus tôt…