Les joueurs d'Halo Wars 2 peuvent désormais retranscrire leurs messages sur le chat du texte à l'audio ou inversement. La fonctionnalité, disponible sur les versions Xbox One et Windows 10, va permettre de renforcer l'accessibilité des titres en ligne aux personnes handicapés.

Les fans de la saga Halo seront ravis de savoir que Microsoft a lancé, ce jeudi 15 mars, une nouvelle fonctionnalité qui permet de retranscrire son texte en voix et vice-versa. L’option est utilisable dans les versions Xbox One et Windows 10 de Halo Wars 2.

Une fois activée, la retranscription est assurée automatiquement et en temps réel. Il suffit pour ce faire de se rendre dans ses paramètres, puis dans « tous les paramètres », « Accès facilité » et enfin « retranscription du chat » et de faire son choix dans le sens texte/voix ou voix/texte.

Une option vouée à s’étendre

Si cette fonctionnalité reste pour l’instant exclusive à Halo Wars 2, Microsoft compte bien l’intégrer à d’autres titres à l’avenir, ce qui permettra de rendre ses jeux plus accessibles (et immersifs) aux joueurs muets et sourds, qui pourront s’intégrer pleinement à la communauté.

L’option pourrait aussi faciliter les échanges entre joueurs PC et console, que Microsoft entend renforcer. Reste à savoir comment elle retranscrira les insultes qui sont monnaie courante chez les adeptes de trash-talking…

D’autres initiatives visant à renforcer l’accessibilité des joueurs handicapés ont vu le jour ces dernières années, comme une manette de jeu PS4 ou Steam adaptée.