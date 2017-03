La production de la PlayStation 3 va très bientôt prendre fin au Japon. La console, lancée fin novembre 2006, aura eu une carrière longue de dix ans. Elle a été remplacée fin 2013 par la PlayStation 4.

Une page va bientôt se tourner dans l’histoire de Sony. L’entreprise japonaise est en train de se préparer à l’arrêt de la production de la PlayStation 3, dont des modèles — ceux qui embarquent un disque dur de 500 Go — sortent encore de ses usines. La date d’arrêt n’a pas été révélée par le site officiel mais selon Gematsu, c’est à la fin du mois de mars que les consoles cesseront d’être fabriquées.

La fin de la production de la PlayStation 3 n’est pas vraiment une surprise : elle a eu une très belle carrière au cours de ces dix dernières années (elle a fêté ses dix ans le 11 novembre 2016) avec des ventes mondiales estimées à plus de 85 millions d’unités, faisant jeu égal avec la Xbox 360, dont les performances commerciales s’élèvent à 84 millions de consoles vendues.

Dans cette génération de consoles, la septième, seule la Wii a fait nettement mieux, la console de Nintendo ayant été vendue à plus de 101 millions d’exemplaires dans le monde.

Surtout, Sony a commencé à passer à autre chose à partir de 2013 avec l’arrivée de la PlayStation 4, même si la compagnie s’est encore occupée de la PS3 bien des années après son lancement.

En 2016, l’entreprise a permis de jouer à la console sur son PC, grâce à la diffusion en streaming via le PlayStation Now. De plus, des jeux conçus et édités par Sony étaient encore mis en vente, comme MLB The Show 16, et la console avait encore reçu une mise à jour de son système d’exploitation avec la sortie en octobre du firmware 4.81 (un patch servant à améliorer la qualité de la performance du système).

Maintenant, que va-t-il se passer ? Une fois la production terminée, Sony va s’employer à écouler aussi vite que possible les stocks qui lui restent. La société devrait également ne plus fournir de correctifs pour la PS3 et le maintien de certains services va commencer à être remis en question : il est par exemple question de rendre indisponible le PlayStation Now pour les PlayStation 3 à partir du 15 août 2017.

Concernant les joueurs et les joueuses, il sera bien sûr toujours possible de jouer à la PS3. En revanche, ceux et celles qui voudront mettre la main sur la PlayStation 3 devront bientôt commencer à regarder du côté du marché de l’occasion, car les consoles neuves ne vont pas tarder à se faire rares. Ou de se tourner éventuellement vers l’émulation pour jouer sur PC : il existe par exemple l’émulateur RPCS3.