Mass Effect Andromeda : comment Bioware compte renouveler le lien émotionnel

5 ans après la sortie de Mass Effect 3, la franchise space opera de Bioware s’apprête à faire son grand retour. Au programme, une nouvelle intrigue, et de nouveaux personnages. L’épopée du commandant Shepard est belle et bien terminée, même si elle s’est achevée dans la douleur. La suite sera-t-elle à la hauteur ?

En mars 2012, des millions de joueurs plongeaient à corps perdu dans l’ultime volet de l’épopée spatiale du commandant Shepard et de son équipage : Mass Effect 3 marquait la fin d’un voyage entamé en 2007 sur Xbox 360 avec Mass Effect, un action-RPG à l’américaine, dont personne ne soupçonnait qu’il allait remodeler bien des mécaniques du genre.

Car la franchise Mass Effect a su mettre un beau coup de pied dans la fourmilière de l’action-RPG, un genre longtemps dominé par les franchises japonaises. Bioware, à l’origine de la saga, n’en était pas à ses premiers faits d’armes : le studio a commencé à faire parler de lui en 1996 avec Shattered Steel, mais c’est surtout Baldur’s Gate, en 1998, qui l’a fait vraiment entrer par la grande porte. À l’époque, c’était le RPG old school en 3D isométrique qui avait la cote. En 2002, avec Neverwinter Nights, le jeu de rôle en 3D était en train de percer sur PC, tandis que Star Wars : Knights of The Old Republic annonçait, en 2003, les débuts de mécaniques que l’on trouverait 4 ans plus tard au sein de Mass Effect.

Le poids des mots

Dans Mass Effect, on incarne Shepard, un homme ou une femme pouvant prendre des choix bons ou mauvais, et dont de nombreux choix de dialogues influencent la direction prise par l’intrigue. Mais pas seulement : cela influence également le jugement et la considération des personnages qui entourent le commandant. Aujourd’hui, décrire un tel jeu s’avère plutôt banal, tant on trouve une quantité impressionnante de titres qui jouent la corde du choix. Mais il y a 10 ans, même si elle existait déjà, cette mécanique n’était pas aussi répandue qu’aujourd’hui. Si Bioware a continué à aiguiser sa démarche au fil des épisodes de Mass Effect, le studio l’a également fait dans Dragon Age. Et des concurrents en ont fait de même : CD Projekt pour The Witcher, ou encore Telltale Games pour l’ensemble de ses jeux, pour ne citer qu’eux.

Et puis l’intérêt de Mass Effect, c’était que les choix effectués par le joueur ne le suivaient pas uniquement jusqu’à la fin du jeu, mais dans les volets suivants. Ainsi, Mass Effect 2 proposait un système de récupération de sa sauvegarde, pour continuer de jouer avec le même Shepard – son physique et son sexe étant choisi par le joueur – en gardant également en mémoire les impacts de ses choix scénaristiques. Une démarche qui, non contente de créer une cohérence assez extraordinaire dans la saga, a contribué également à développer les affects des joueurs avec l’univers, mais surtout avec sa galerie de personnages.

Mais que ce passe-t-il quand la conclusion d’une épopée dans laquelle le joueur a investi des centaines d’heures ne se termine pas de la manière dont il l’avait espéré ? Cette question est devenue réalité pour des dizaines de milliers de joueurs qui se sont frottés à la fin de Mass Effect 3 avec amertume. Car malgré les promesses du studio, qui avait annoncé que la fin de la trilogie serait la somme de tous les choix du joueur, le choix final initial dirige vers trois fins très semblables qui mettent l’univers dans une situation très instable, et achève très brutalement la quête de Shepard et ses équipiers.

Pour beaucoup de fans de la première heure, c’est la douche froide, surtout après de multiples déclarations de l’équipe de Bioware, qui semblait pourtant promettre autre chose. « À peu près tout ce que les joueurs veulent voir achevé, tout ce à quoi ils veulent une réponse, trouvera un point final » avait promis l’un des patrons du studio, Ray Mizuka, tandis que son compère Mike Gamble promettait que « Bioware ne fera pas comme Lost, en laissant les fans avec plus de réponses que de questions à la fin. »

Face à la grogne d’une partie du fandom, Bioware a d’abord assumé un « choix artistique », avant de sortir, en DLC gratuit, une fin « extended cut » proposant un quatrième embranchement final – en substance, le droit de ne choisir aucun des trois autres – et quelques scènes supplémentaires pour conclure l’histoire un peu plus en profondeur. Mais cela ne changeait rien au fait qu’avec Mass Effect 3, la quête du commandant Shepard et de ses équipiers s’achevait dans la sueur et les larmes, et qu’on ne les reverrait plus par la suite.

Restait donc, maintenant, à rebondir, pour que la licence survive.