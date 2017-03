Le tout premier StarCraft pourrait se rappeler à notre bon souvenir avec une version remasterisée offrant gameplay original et graphismes modernes.

Et si Blizzard se mettait, lui-aussi, aux remasterisations de ses jeux cultes ? La rumeur, qui concernerait le monument StarCraft, n’est pas nouvelle et est apparue en août dernier via le site coréen iNews24, à l’époque avec une annonce calée pour septembre 2016. Aujourd’hui, il n’y a pas encore eu trace d’une confirmation mais l’éventualité refait surface, toujours en provenance d’un site coréen. Il s’agit cette fois-ci de Sports Seoul, spécialisé dans l’eSport. L’information reste à prendre avec les pincettes de rigueur.

Le même en plus beau

Selon les sources de Sports Seoul, donc, StarCraft : Remastered serait actuellement en préparation pour un lancement en mai ou juin. Le timing paraît assez serré au vu de la bombe qui serait ainsi lâchée dans les forums mais on évoque une officialisation la semaine prochaine. Le titre offrirait le même gameplay que son original et se contenterait de graphismes en HD et d’une compatibilité avec Battle.net. Apparemment, il aurait été montré à des diffuseurs eSport et des sponsors en novembre 2016, dans le cadre de la dernière BlizzCon. Il apparaît d’ailleurs étrange qu’aucune langue ne se soit déliée avant aujourd’hui…

Pourquoi devrait-on y croire alors ? Parce que Blizzard aime jouer sur la nostalgie. Il l’a encore démontré avec un niveau spécial aux couleurs de Diablo dans Diablo III. Dans le cas de StarCraft, il faut noter que la franchise fêtera ses vingt ans l’année prochaine : il y aura forcément quelque chose pour célébrer l’événement.

« Nous ne commentons ni les rumeurs ni la spéculation » se contente de dire, logiquement, Blizzard quand il est sollicité pour tout commentaire.

Nous, on aimerait vraiment y jouer.