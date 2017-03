Découvrez une brève liste des jeux que nous allons essorer ce week-end.

Ultimate Marvel vs Capcom 3 – PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One

Afin de fêter dignement sa sortie sur PC et Xbox One, nous voulions consacrer une partie du week-end à Ultimate Marvel vs Capcom 3 et réveiller les vieux souvenirs portés par la licence de Capcom. Qui n’a jamais rêvé de voir Morrigan de Dark Stalkers mettre la pâtée à Captain America ? Faisant appel à des figures emblématiques de la culture pop, le jeu de combat s’avère également très technique et varié, avec un total de 50 personnages jouables. Que les novices se rassurent, le jeu est parfaitement accessible et jouissif pour les non-habitués du jeu de combat.

Ultimate Marvel vs Capcom 3 est disponible sur PS4, PC et Xbox One pour 24,99 €.

Opticale – iOS

La frénésie autour de Pokemon Go à ouvert un boulevard en matière de création de jeux mobiles en réalité augmentée. Le studio XXX s’y est engouffré en développant Opticale, un jeu d’exploration où le joueur évolue dans le monde réél à la rencontre de monstres et créatures fantastiques. Chaque bestiole a ses propres caractéristiques et lieux d’habitation, il faudra sortir un peu pour tous les répertorier. Pour le moment disponible uniquement sur iOS, le jeu devrait également débarquer sur Android prochainement. Pour en savoir plus sur Opticale, rendez-vous sur notre article dédié.

Opticale Par Soufian Mahlouly Gratuit

Zelda Breath of the Wild – Nintendo Switch

Et oui, difficile de se renouveler chaque semaine quand des jeux de l’ampleur de Breath of The Wild débarquent dans votre vie. Promis, on tentera de varier les plaisirs les prochains jours, mais là l’immersion dans le très vaste monde ouvert d’Hyrule est beaucoup trop prenante. On vous laisse, on a encore pas mal de donjon à explorer, de chevaux à dompter, d’épées cool à trouver et d’équipement à améliorer. Gros programme. Veuillez déposer un peut d’eau et de nourriture sur le pas de la porte pour tenir le week-end, en vous remerciant.

Zelda Breath of the Wild est disponible sur Wii U et Nintendo Switch à 49,99 €