Vidéo : Pokémon Go vous a lassé ? Laissez-vous tenter par Opticale

Opticale, un jeu de réalité augmentée façon de Pokemon Go, a été lancé tout récemment. Les joueurs devront partir à l'exploration d'un nouveau monde, plein de monstres et de créatures fantastiques à découvrir.

Préparez vos smartphones et vos batteries externes, car une nouvelle aventure vous attend. Il s’agit d’ Opticale, un jeu en réalité augmentée géolocalisé, lancé le 20 février dernier sur l’App Store (et bientôt sur Android). Si ce nom vous dit quelque-chose, c’est normal : nous rencontrions les développeurs l’été dernier, au lancement de Pokémon Go.

Le but des joueurs est d’explorer un monde parallèle au notre, le Monde Astral, et de répertorier les créatures qui l’habitent avec l’« Opticale », c’est-à-dire nos smartphones. Ces bêtes bizarres sont subdivisées en plusieurs « Ordres », liés à leurs caractéristiques génétiques, morphologiques et écologiques. En effet, la plupart de ces monstres résident dans des environnements spécifiques, comme la montagne, la forêt ou la ville. Mais ne craigniez rien, car le Monde Astral dispose, dans l’univers du jeu, d’un « plan dimensionnel » différent du notre. Bref, on peut explorer plusieurs environnements même en restant en ville (ou en campagne).

Paris a sa propre créature légendaire

Par contre, des bêtes plus rares que les autres (les créatures « Semi-Astrales »), se trouvent dans des lieux secrets et uniques au monde. C’est le cas, par exemple, du « Noct », la créature légendaire de Paris, inspirée des gargouilles. Une autre créature de ce genre-ci se cache le long des rivages du lac Léman, en Suisse.

Mais comment fait-on pour détecter ces monstres mythiques ? Premièrement, il faut utiliser notre smartphone pour détecter les créatures. Ensuite, la bête se montre sous un « corps astral » rouge, que l’on doit suivre avec notre Opticale. Il faut ensuite cliquer dessus pour l’enregistrer dans notre appareil (qui nous servira également comme « pokédex »). Cette méthode s’appuie sur un effet de suspense électrisant, car on découvre la créature seulement au bout du processus de détection. Il faut trois captures pour débloquer toutes les informations sur un monstre.

Les joueurs pourront créer des clans

Les explorateurs peuvent découvrir jusqu’à 3 bêtes toutes les 20 minutes. Ils doivent choisir parmi les 4 classes du jeu — Hunter (Chasseur), Scientist (Scientifique), Traveller (Voyageur) et Watcher (Observateur) — et chacune bénéficie de plusieurs pouvoirs. Pour s’aider mutuellement, les joueurs peuvent choisir de former des clans.

Le jeu est gratuit avec la la possibilité d’acheter des points d’explorateur pour améliorer la performance de son Opticale, trouver des créatures plus rares ou échanger plus rapidement les bêtes mythiques avec les autres aventuriers.

Disponible sur iOS.