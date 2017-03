Un Zelda, un Mario, un Mario Kart, un Smash Bros : la Switch entend cocher toutes les cases du catalogue habituel.

La Nintendo Switch fera comme ses grandes soeurs : elle accueillera les différentes déclinaisons des licences fortes de Nintendo. Au lancement, elle peut déjà compter sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Le 28 avril, c’est Mario Kart 8 Deluxe qui débarquera sur la console hybride. Cet été, Splatoon 2 viendra transformer l’essai du premier opus sorti sur Wii U. Plus tard cette année, un certain Super Mario Odyssey verra le jour. Et on aura donc un Super Smash Bros., comme l’a récemment suggéré Reggie Fils-Aimé.

L’évidence

Interrogé par la journaliste Katie Linendoll, le président de Nintendo of America a abordé plusieurs sujets concernant la Switch, dont le dossier Super Smash Bros., l’une des meilleures ventes de la Wii U (plus de 5 millions d’exemplaires écoulés). L’intéressé explique, « Smash est clairement l’une de nos licences qui se vend le mieux. En général, la philosophie de Nintendo vis-à-vis du développement de jeux est d’avoir sur chaque console au moins un jeu tiré de nos licences majeures. »

Par ces propos, Reggie Fils-Aimé confirme à demi-mot l’arrivée prochaine d’un Super Smash Bros. sur Nintendo Switch. Pour gagner du temps (et beaucoup d’argent), on pourrait même parier sur un portage de l’épisode Wii U sur Switch avec quelques bonus en prime (comme c’est le cas pour Mario Kart 8). Maintenant, c’est plus le quand qui interroge que le quoi ou le comment.