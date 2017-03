Mew et Mewtwo devraient débarquer ces mois prochains dans Pokémon Go. Il risque d'y avoir des bousculades pour les obtenir.

Niantic Labs a suffisamment de leviers sur lesquels appuyer pour assurer à Pokémon Go un avenir sur le très long terme. Récemment, le studio a lâché la seconde génération de créatures pour relancer l’intérêt des captures à quelques semaines du retour des beaux jours (avec le printemps qui commence). Les joueurs réclament par ailleurs la possibilité d’échanger leurs doubles pour remplir leur Pokédex, un point sensible par rapport aux interactions sociales, et les fans hardcore attendent l’arrivée des Pokémon légendaires non sans impatience. Que ces derniers se rassurent, on les aura avant la fin d’année.

Les créatures très rares arrivent

Dans une interview accordée à la branche allemande de Wired, John Hanke, le CEO de Niantic Labs, a teasé l’introduction des Pokémon légendaires, « Je peux dire sans trop me mouiller que nous en verrons plus à ce sujet cette année. » Autrement dit, les Mew, Mewtwo et autres oiseaux Artikodin, Électhor et Sulfura pourront bientôt être croisés et capturés. Mais il faudra certainement faire des efforts pour les obtenir (comme dans le jeu de base).

À noter que certains utilisateurs de Pokémon Go s’étaient malencontreusement retrouvés avec un Pokémon légendaire dans leur roster, une situation qui avait forcé les développeurs à supprimer les bestioles des Pokédex concernés. Dans l’esprit de Niantic Labs, on aura l’opportunité de les avoir quand le studio le décidera. Pas avant.