Telltale Games sortira le premier épisode de sa nouvelle adaptation très bientôt. En marge du film qui n'a rien à voir.

En décembre dernier, Telltale Games annonçait l’ajout d’une nouvelle corde à son arc. Après avoir adapté plusieurs marques fortes (The Walking Dead, Batman, Minecraft, Game of Thrones), le studio spécialisé dans les jeux d’aventure narratifs s’est lancé dans un projet aux couleurs des Gardiens de la Galaxie, dont le deuxième film sort bientôt au cinéma (le 26 avril). On en sait un peu plus sur le titre avec des images et des informations sur l’histoire et le casting vocal. Le coup d’envoi est prévu pour le printemps prochain.

Cinq héros, autant d’épisodes

Juste avant l’ouverture de la PAX East 2017, Telltale Games s’est donc décidé à en dire davantage sur le bien nommé Marvel’s Guardians of the Galaxy : The Telltale Series. Si son lancement devrait peu ou prou être calé sur la sortie en salles du second long métrage, les deux adaptations ne seront pas liées au-delà de l’appartenance à la même franchise.

Le jeu vidéo suivra logiquement les tribulations de la fine équipe d’anti-héros et on y incarnera Star-Lord, leur chef. Il sera accompagné de Gamora, Rocket Raccoon, Drax le Destructeur et Groot. Aucun acteur des blockbusters réalisés par James Gunn ne prêtera sa voix mais on pourra noter la présence de Nolan North, le doubleur star de l’industrie vidéoludique (Nathan Drake des Uncharted, c’est lui).

Découpée en cinq épisodes, l’intrigue s’articulera autour « d’un artefact d’une puissance sans précédent », convoité par un « ennemi de la pire espèce », et nous fera voyager de la Terre à Milano. La bande son sera « incroyable » et, Telltale Games oblige, les décisions prises par le joueur influenceront le déroulement de l’expérience.