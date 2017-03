Deux amis ont eu l’idée de créer une box mensuelle pour les fans des jeux de plateau. Chaque mois, le Coffre à Jouer vous propose un jeu inédit accompagné d’un goûter français. Découvrez le concept et participez à notre concours !

Ceci est un article sponsorisé.

Tout le monde connaît le principe des box thématiques : chaque mois, on a le plaisir de recevoir un coffret surprise contenant de nouveaux produits. Il y a en a pour tout le monde, des amateurs de produits de beauté aux accros du sport, et même pour les amoureux des jeux de plateau grâce au Coffre à Jouer. Hugo et Antoine, les deux amis derrière cette box, se sont rencontrés pendant leurs études à Reims.

Et puisqu’ils voulaient à tout prix s’abonner à un coffret de jeux de société et qu’ils n’en trouvaient pas, ils ont décidé de le créer eux-mêmes. Une « idée à la con » comme le dit modestement Hugo, mais qui prouve que les deux jeunes gens n’avaient pas que des bonnes idées : ils ont su également se donner les moyens de réaliser leur projet. C’est ainsi qu’est né le Coffre à Jouer, dont la première édition est sortie en janvier 2016.

Des jeux de société, des friandises et une bonne boisson

Chaque mois, les abonnés du Coffre à Jouer reçoivent donc un jeu de plateau récent, mais aussi une boisson et des friandises produites en France, permettant de découvrir la richesse de l’artisanat et les traditions de nos régions. Pour Hugo et Antoine, il s’agit de partager la convivialité et de promettre une expérience rapide à prendre en main : on ouvre la box et on a déjà de quoi passer un bon moment !

Et pour récompenser les fidèles, on trouve parfois des bonus comme des cartes collectons pour certains jeux, grâce au soutien des éditeurs. Un magazine, co-écrit par les deux compères, complète le tout et permet de découvrir toute l’actualité de ce petit univers, aussi bien du côté des éditeurs que des créateurs, mais aussi tous les événements et les festivals liés au jeu de plateau.

Afin de coller au mieux aux attentes du public, le Coffre à Jouer existe en quatre déclinaisons, suivant l’âge : pour les enfants de 4, 8 ou 10 ans, et pour les adultes. Le prix est toujours le même, 35 euros, avec une offre dégressive via l’abonnement. Depuis l’été 2016, un cinquième coffret a également vu le jour, grâce à la demande des connaisseurs les plus pointus : une box trimestrielle plus chère, aux alentours de 65 euros, mais qui contient deux à trois jeux d’une valeur d’environ 90 euros, toujours récents et parfois même en avant-première.

Enfin, pour compléter leur offre et permettre aux joueurs d’agrandir leur collection, Hugo et Antoine ont également ouvert une boutique où se trouvent par exemple les extensions des jeux distribués dans les box.

Gagnez l’une des 4 box en jeu !

Si vous êtes séduits par le concept, nous avons une bonne nouvelle : quatre box sont à gagner ! Et pas n’importe quelles box : en avril, à l’occasion de Pâques, ce n’est pas un mais trois jeux que l’on trouvera dans le Coffre à jouer ! Pour participer, rien de plus simple, puisqu’il vous suffit de partager le tweet ou de remplir ce formulaire pour doubler vos chances ! Bonne chance à tous !

🎁 CONCOURS @lecoffreajouer🎁 4 box à gagner : 🔸 2 avec RT + Follow 🔸 2 avec ce formulaire 👉 https://t.co/p8shEYCOH0 Bonne chance à tous🍀 pic.twitter.com/cvDdwWnrRx — Numerama (@Numerama) March 10, 2017